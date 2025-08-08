김건희 혐의 전면 부인하자… 특검 ‘선 구속,후 조사’ 속도전

소환 하루 만에 구속영장 기습 청구

증거인멸 여지 안 주겠다 의지 담겨

수사범위 광범위, 기간 제한도 고려

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 지난 6일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 민중기 특별검사팀에서 피의자 신분으로 조사를 받고 귀가하고 있다. 연합뉴스

김건희 특검의 김 여사에 대한 기습적 구속영장 청구에는 증거인멸 여지를 주지 않겠다는 민중기 특검의 의지가 담겨 있다. 김 여사가 주요 의혹에 대한 혐의를 전면 부인하자 ‘선(先) 구속, 후(後) 조사’ 방식의 속도전을 택한 것이다. 수사 범위는 광범위한데 수사 기간은 제한적인 상황도 고려됐다.



7일 국민일보 취재를 종합하면 특검은 김 여사의 구속영장 청구서에서 증거인멸 우려가 큰 점을 주된 이유로 포함한 것으로 파악됐다. 특검은 이와 함께 형사소송법상 구속 사유인 도주 우려와 범죄의 중대성 등을 고려했다. 오정희 특검보는 브리핑에서 “(형사소송)법의 (구속)요건을 다 충족한다고 생각해서 (구속영장을) 청구했다”고 밝혔다.



김 여사는 전날 특검이 100쪽 분량의 질문지를 통해 도이치모터스 주가조작 의혹, 정치브로커 명태균씨 관련 공천개입 의혹, 건진법사·통일교 게이트 등을 추궁하자 모든 혐의를 부인했다. 특검은 이를 어느 정도 예상하고 핵심사항 위주로 신속한 조사를 진행한 것으로 전해졌다.



대표적으로 김 여사는 2022년 재보궐선거 당시 김영선 전 국민의힘 의원의 공천 과정과 관련해 당시 공천관리위원장이었던 윤상현 국민의힘 의원과 통화한 적이 없다고 진술한 것으로 알려졌다. 다만 검찰이 확보한 명씨 녹취록에는 명씨가 지인에게 영부인과 통화한 내용이라며 “선생님, 윤상현이한테 전화했습니다. 보안 유지하시고 내일 취임식 꼭 오십시오”라는 김 여사 발언을 들었다는 대목이 포함돼 있다. 이는 윤석열 전 대통령이 취임식 전날인 2022년 5월 9일 명씨와의 통화에서 “김영선이를 좀 (공천)해줘라. (윤)상현이한테 한 번 더 얘기할게”라고 발언한 직후 이뤄진 것이다.



김 여사는 전날 명씨에 대해 “선거 때 여론조사 결과를 보내는 수많은 사람 중 하나 정도로 여겼고, 먼저 (여론조사를) 부탁한 적도 없다”는 취지로 진술했다. 2022년 대선 때 명씨에게서 불법 여론조사를 받는 대가로 김 전 의원을 공천했다는 의혹에 대해서는 “나는 몰랐고 들은 내용도 없다”고 부인한 것으로 전해졌다.



김 여사는 2022년 6월 북대서양조약기구(나토) 정상회의 순방 당시 착용한 반클리프앤아펠 목걸이 등의 재산 미신고 의혹에 대해서는 “15년 전쯤 홍콩에서 어머니 선물 목적으로 산 200만원대 모조품”이라고 주장했다. 김 여사는 이를 진술하면서 특검에 “창피해서 말을 잘 못하겠다”고 말했다고 한다. 김 여사의 오빠 김진우씨 장모 자택을 압수수색 하는 과정에서 발견된 이우환 화백 그림의 실소유주를 묻는 질문에도 “나라면 구입하지 않았을 것”이라는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.



특검이 예상보다 이른 오후 5시46분쯤 조사를 종료한 것을 두고는 구속영장 청구를 사전에 염두에 둔 대목이라는 해석이 나온다. 한 법조계 관계자는 “김 여사가 예상대로 혐의를 전면 부인한 만큼 특검은 더 시간을 끌 필요가 없다고 판단했을 것”이라고 말했다.



구자창 양한주 차민주 기자 critic@kmib.co.kr



