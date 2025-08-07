트럼프-푸틴 수일 내 회담하기로… 우크라전 휴전 분수령
트럼프 이어 크렘린궁 “회담 합의
”젤렌스키 “러, 휴전 의향 생긴 듯”“
푸틴, 또 속일 것” 회의적 전망도
도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 수일 내 정상회담을 갖기로 합의했다고 7일(현지시간) 크렘린궁이 밝혔다. 트럼프 대통령은 정상회담 시기를 묻는 취재진 질문에 “회담이 매우 조기에 있을 가능성이 높다”고 말했다. 3년5개월 넘게 이어진 우크라이나 전쟁이 분수령을 맞을지 주목된다.
리아노보스티통신에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 보좌관은 이날 브리핑에서 “미국 측 제안으로 양국이 수일 내 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 회담을 개최하기로 합의했다”고 밝혔다. 그는 회담 장소도 합의됐고 조만간 발표된다고 설명했다. 회담 시기는 다음 주로 지정됐지만 준비에 며칠이 걸릴지는 불확실하다고 덧붙였다.
뉴욕타임스(NYT)는 트럼프가 이르면 다음 주 푸틴을 만나고 곧이어 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 3자 회담을 하려 한다고 소식통을 인용해 보도했다. 트럼프는 6일 유럽 정상들과의 통화에서 푸틴과의 회담 계획을 공개했다고 NYT는 전했다. 젤렌스키는 영상 연설에서 “러시아가 이제 좀 더 휴전에 의향이 있는 것 같다”며 “그들에 대한 압박이 통했다”고 말했다.
앞서 트럼프의 특사 스티브 위트코프는 러시아에서 푸틴을 만나 휴전 문제를 논의했다. 트럼프는 트루스소셜에서 해당 만남에 대해 “매우 생산적이었다. 큰 진전이 있었다”고 밝혔다. 마코 루비오 미 국무장관은 폭스비즈니스 인터뷰에서 “정부 출범 후 처음으로 러시아가 전쟁을 끝내기 위해 요구하는 구체적 사례를 파악하게 됐다”고 말했다.
미국이 최근 러시아를 겨냥해 고강도 제재를 예고한 것이 러시아의 태도 변화에 일정 부분 영향을 미친 것으로 풀이된다. 트럼프는 위트코프와 푸틴의 회담 직후 인도에 25% 추가 관세를 부과하는 행정명령에 서명했다. 이는 러시아산 석유를 수입한 인도에 대한 징벌적 성격의 조치다. 러시아와의 대화 채널을 가동하면서도 제재 압박을 병행하는 모습이다. 앞서 트럼프는 러시아가 8일까지 휴전에 합의하지 않으면 러시아뿐 아니라 중국과 인도 등 주요 교역국에 가혹한 관세 제재를 가하겠다고 경고한 바 있다.
다만 휴전 협상이 실질적 타결로 이어질지는 미지수다. 젤렌스키는 “가장 중요한 것은 러시아가 세부 사항에서 우리와 미국을 속이지 않는 것”이라고 지적했다. 트럼프도 휴전 합의 돌파구가 마련됐느냐는 취재진 질문에 “돌파구라고 부르지는 않겠다”고 말했다.
블룸버그통신은 러시아가 우크라이나와 합의하에 드론·미사일 공습을 중단하는 조치를 트럼프에게 제안하는 방안을 검토 중이라고 보도했다. 푸틴이 트럼프의 휴전 열망을 역이용할 수 있다는 우려도 나온다. 미국외교협회 리아나 픽스 연구원은 CNN에 “(트럼프와 푸틴의 회담은) 상당히 회의적”이라며 “러시아는 항상 양자회담에서 승리했다. 푸틴에게는 그간 쌓인 압박을 분산시킬 성공적 전환점이 될 것”이라고 전망했다.
나성원 기자 naa@kmib.co.kr
