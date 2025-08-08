6월 경상수지 142.7억 달러 흑자… 역대 최대

반도체 수출 호조에 선수요 효과

하반기는 상호관세로 ‘주춤’ 전망



지난 6월 경상수지가 반도체 부문의 호조와 관세 유예 기간의 ‘선수요 효과’에 힘입어 역대 월간 최대 흑자 규모를 경신했다. 상반기 누적 흑자 규모도 한국은행의 종전 전망치를 상회했다.



한은은 7일 발표한 ‘6월 국제수지’에서 지난 6월 한국의 경상수지가 142억7000만 달러 흑자로 집계돼 월 기준 역대 최대 흑자를 기록했다고 밝혔다. 직전 5월(101억4000만 달러) 대비 41억3000만 달러 증가한 액수다.



경상수지 흑자는 2023년 5월부터 26개월째 이어져 역대 3번째로 긴 ‘흑자 행진’을 유지했다. 상반기 누적 흑자는 493억7000만 달러로 지난 5월 한은이 발표한 전망치(378억 달러)를 크게 웃돌았다.



경상수지에서 가장 비중이 큰 상품수지는 수출 강세를 앞세워 역대 월간 3위인 131억6000만 달러 흑자를 기록했다. 6월 수출은 지난해 같은 달보다 2.3% 증가했고 수입도 0.7% 늘었다. 신승철 한은 경제통계1국장은 “수입 감소에 의존하는 ‘불황형 흑자’는 아닌 것으로 보인다”고 말했다.



수출 호조는 특히 반도체(11.3%)·컴퓨터주변기기(13.6%) 등 정보통신기술(IT) 부문에서 두드러졌다. 관세 발효에 앞서 물량을 비축하려는 선수요 효과와 DDR·HBM 등 고사양 반도체 분야의 견조한 수요가 작용한 결과로 풀이된다.



비IT 품목에서는 의약품(51.8%)과 선박(18.8%)이 나란히 증가세를 그렸다. 다만 승용차(-0.3%)·석유제품(-0.9%)·철강제품(-2.8%)은 미 관세 정책 영향에 수출이 줄었다. 지역별로는 유럽연합(14.7%)·동남아(6.0%) 등 미국·중국 이외의 대체 시장에서 눈에 띄는 수출 증가세가 나타났다.



하반기 수출은 미국이 이날 공식적으로 발효한 상호관세의 영향을 받아 상반기보다는 다소 주춤할 전망이다. 다만 한은은 하반기에도 경상수지는 계속해서 양호한 흐름을 유지할 것으로 내다봤다. 인공지능(AI) 분야의 막대한 수요를 앞세운 반도체 분야의 전망이 여전히 긍정적이고, 미국이 한국산 반도체·의약품에 최혜국 혜택을 약속한 만큼 수출 경쟁력도 크게 저하되지 않을 것이라는 이유다.



신 국장은 “관세 정책이 하반기 수출에 부정적 영향을 주겠지만, 반도체 분야의 호조가 이어지고 있는 데다 배당수익도 증가 추세”라면서 “7월 경상수지도 6월보다는 줄겠지만 상당한 규모의 흑자일 것”이라고 밝혔다.



이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr



