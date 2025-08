[오늘의 QT] 편지가 도착했습니다

요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 이와 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영과.(계 1:4)John, To the seven churches in the province of Asia: Grace and peace to you from him who is, and who was, and who is to come, and from the seven spirits before his throne.(Revelation 1:4)요한계시록은 편지로 시작합니다. 하나님은 요한을 통해 아시아의 일곱 교회에 편지를 보냅니다. 그 편지는 단순한 안부가 아니라 계시입니다. 어둡고 지친 교회들을 향해 하나님은 한 자 한 자 눌러 써 내려갑니다.첫 문장은 이렇게 시작합니다. “이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 이.” 이 말씀은 시간 위에 계신 하나님의 존재를 드러냅니다. 과거와 현재 미래 모두를 아우르는 분, 그분이 바로 하나님입니다. 시간 속을 살아가는 우리와 달리 하나님은 시간 너머에 계십니다.우리는 흔히 시간에 매입니다. 어제의 실수, 오늘의 무기력, 내일의 불안. 이 세 가지가 우리의 걸음을 붙잡고 놓아주지 않습니다. 그러나 하나님은 말씀하십니다. “나는 그때도 함께 있었고 지금도 네 곁에 있다. 그리고 곧 너를 다시 찾아갈 것이다.”오늘 그분이 우리에게 써 내려가시는 말씀을 다시 들여다봅니다. 그 안에서 하나님의 마음이 희미하지만 분명하게 들려오기를 소망합니다.김일환 목사 (우.리.가.본.교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지