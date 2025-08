[오늘의 QT] 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다

“…그의 천사를 그 종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라.”(계 1:1)“…He made it known by sending his angel to his servant John.”(Revelation 1:1)요한계시록은 하나님의 계시를 전할 사람으로 요한을 지목합니다. 왜 하필 요한이었을까요. 그가 이 글을 쓸 당시 정확한 나이는 알 수 없지만 아마도 노년이었을 것입니다. 또 그는 밧모섬에 유배되어 있었습니다. 당시는 로마 제국이 중죄인을 보내던 외딴 섬이었고 오늘날로 치면 여행금지 지역과도 같았습니다.그 시대의 눈으로 보면 그는 실패자처럼 보였을지 모릅니다. 그런데 바로 그 자리에서 가장 위대한 계시가 임했습니다. 계시록은 말합니다. 인생이 눅눅해 보일 때도 끝난 것처럼 느껴질 때도 하나님의 말씀은 여전히 우리를 향해 오고 있다고요.요한에게 임한 계시는 우리에게도 말합니다. 인생의 막다른 골목 같던 그 자리도 하나님이 찾아오시는 지점이 될 수 있다고 말입니다. 요기 베라(Yogi Berra)의 말처럼 “9회 말 2아웃이라도 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다.”신앙도 그렇습니다. 성경은 마침표가 아니라 쉼표입니다. 하나님의 일은 언제나 ‘지금부터’입니다. 지금 당신이 어떤 시간을 지나고 있든지 요한처럼 가장 답답한 그때, 가장 빛나는 말씀이 임할 수 있습니다.막막할수록 말씀 앞으로 기어서라도 가봅시다. 거기서 우리는 다시 시작할 수 있습니다.김일환 목사 (우.리.가.본.교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지