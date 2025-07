[오늘의 QT] 예수 안에 거한다는 것은

그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라.(요일 3:6)No one who lives in him keeps on sinning No one who continues to sin has either seen him or known him.(1John 3:6)요한 사도가 이 말씀을 기록할 때 그는 단지 도덕적인 삶을 말한 게 아닙니다. 그는 ‘그리스도와의 연합’이라는 진리를 선포하고 있습니다. 이 구절 핵심은 단지 죄를 짓느냐 마느냐의 문제가 아니라 ‘우리가 누구와 연결되어 있느냐’ ‘어디에 거하고 있느냐’는 존재의 문제입니다. 그 안에 거한다는 것은 그분 안에 머무는 것입니다.이는 단발적인 신앙 감정이 아니라 지속적이고 인격적인 관계 상태를 말합니다. 거한다는 것은 매일의 삶에서 예수님과 연결되어 있는 상태입니다. 즉 예수님 시선으로 세상을 보고 그분 말씀에 순종하며 살아가는 것입니다.그리고 요한은 이렇게 말합니다. “그런 사람은 더 이상 죄를 계속 지을 수 없다.” 예수님 안에 거한다는 것은 그분 은혜에 감격하는 삶을 산다는 것이고 그 감격이 나를 죄에서 끌어냅니다. 그렇기에 예수님 안에 거하는 사람은 죄를 가볍게 여기지 않습니다.오늘 우리는 정말 예수 안에 거하고 있는지 점검해야 합니다. 예수님을 안다고 말하면서도 계속해서 죄에 빠져 사는 삶은 예수님을 본 적도 경험한 적도 없는 인생일 수 있습니다.김성일 목사(광주성실교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지