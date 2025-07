[오늘의 QT] 죄란 하나님을 거스르는 것입니다

죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라.(요일 3:4)Everyone who sins breaks the law in fact, sin is lawlessness.(1John 3:4)죄란 무엇입니까. 요한은 매우 단호하게 정의합니다. “죄는 불법이다.” 요한이 이렇게 강하게 말하는 이유는 교회 안에 들어온 거짓 교사들이 죄를 가볍게 여기고 “영적인 것만 중요하다. 육체의 죄는 문제가 되지 않는다”고 가르쳤기 때문입니다.그들에게 요한은 “하나님과 단절된 상태 자체가 죄”라고 단호하게 선언합니다. 요한은 죄를 도덕적 미달로 보지 않았고 “나는 하나님 없이도 살 수 있어요”라고 말하는 마음 상태라 했습니다.즉 죄란 하나님과 함께 걷지 않는 것이며 하나님 통치를 인정하지 않고 내 마음대로 살겠다는 상태입니다. 사람이 하나님께서 정해 놓으신 의로운 길을 벗어나 가지 말아야 할 길을 자기 마음대로 가는 것입니다.요한의 관점에서 불법은 단지 규칙 위반이 아니라 하나님 중심의 삶을 거부하는 마음의 상태를 의미합니다. 죄는 단순한 실수나 잘못된 선택이 아닙니다. 하나님을 내 삶에서 밀어내는 행위이며 하나님의 말씀을 나보다 아래에 두는 거역입니다.하나님이 우리 삶의 중심이 되셔야 하고 우리 삶을 이끄시는 주인 되심을 고백해야 합니다. 돈 명예 권력 사랑이 아닌 하나님을 주인 삼는 하루가 되길 바랍니다.김성일 목사(광주성실교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지