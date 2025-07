[오늘의 QT] 진짜 사랑을 할 용기를 가지라

“이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니”(요일 2:15)“Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them.” (1 John 2:15)요한은 “이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라”고 말합니다. 여기서 ‘세상’ 은 하나님께서 창조하신 아름다운 자연이나 인간 자체가 아니라 하나님의 통치를 거부하고 인간 중심의 욕망이 지배하는 문화적·영적 체계를 말합니다.바울은 이를 다른 표현으로 “곧 이 세대를 본받지 말”라고 말합니다.(롬 12:2) 하나님을 대적하는 세상을 사랑한다는 것은 곧 하나님 아버지를 사랑하지 않는 것이며, 나아가 미워하며 대적하는 것입니다. 그러기에 세상을 사랑하는 자 안에는 아버지의 사랑이 있을 수 없습니다.하나님은 나눠지는 사랑을 원하지 않으십니다. 하나님은 일부가 아니라 전부를 원하십니다. 하나님은 지금 묻고 계십니다. “네 마음은 어디에 있니. 나를 사랑한다고 하면서 정작 네가 목숨 걸고 있는 건 나 말고 다른 것 아니니”라고 말입니다. 진짜 사랑은 둘로 나눠질 수 없습니다. 우리는 지금 결단해야 합니다. 가짜 사랑에 미련 두지 말고, 진짜 사랑에 마음을 다시 드립시다.김성일 목사(광주성실교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지