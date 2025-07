[오늘의 QT] 나 같은 죄인 위해 화목제물이 되어주신 예수

그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위하심이라.(요일 2:2)He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world.(1John 2:2)예수님은 우리의 죄를 대신해 피 흘리셨습니다. 우리가 무엇을 잘해서가 아니라 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨기에 그 사랑의 증거로 십자가를 지신 것입니다. 그런데 요한은 여기서 멈추지 않습니다. “우리만 위할 뿐 아니라 온 세상의 죄를 위하심이라”고 고백합니다.이 말씀은 당시 유대인 신앙의 좁은 경계를 깨부수는 선언입니다. 예수님의 화목은 특정 민족만을 위한 은혜가 아닙니다. 인종 국경 과거 실패 상처를 초월한 우주적 사랑입니다.그 사랑이 오늘도 나를 부르고 내 옆에 있는 이방인과 연약한 자, 낯선 자들을 초청하고 계십니다. 예수님이 화목제물 되어 죽음은 단지 죄책감을 없애주는 것이 아니라 하나님과의 관계를 회복하는 유일한 방법입니다.그러므로 복음은 나만을 위한 것으로 멈출 수 없으며 원래부터 세상을 향해 열려 있는 하나님의 구원 방법이었습니다. 오늘의 나는 예수님을 나의 죄를 위한 화목제물로 매일 믿고 있나요. 혹시 내 신앙은 자신만을 위한 안전지대에 머물러 있지는 않습니까. 예수님의 십자가 사랑을 온 세상을 향한 부르심으로 믿고 오늘도 누군가를 향한 그 사랑을 전하는 하나님의 자녀들이 됩시다.김성일 목사(광주성실교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지