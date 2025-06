[오늘의 QT] 이웃국가와 공존 협력으로 하나님 전함

두로 왕 후람이 솔로몬에게 답장하여 이르되 여호와께서 자기 백성을 사랑하시므로 당신을 세워 그들의 왕을 삼으셨도다.(대하 2:11)Hiram king of Tyre replied by letter to Solomon: “Because the LORD loves his people, he has made you their king.”(2Chronicles 2:11)솔로몬왕의 성전 건축에서 매우 중요한 역할을 한 인물은 두로(Tyre)의 왕 후람입니다. 후람은 해상 무역을 통해 세력을 확장하고 지역의 강력한 왕국이 됐습니다. 그는 다윗왕과 좋은 관계를 유지했고 다윗이 성전을 건축할 때 많은 건축자재를 보냈으며 뛰어난 건축기술자들을 보내서 도왔습니다. 그가 솔로몬 이전의 다윗을 통해 하나님의 능력을 봤기 때문입니다. 두로왕은 다윗과 함께하신 하나님이 솔로몬에게 지혜를 주셨고 성전 건축을 하게 하셨다고 인정했습니다. 이렇듯 솔로몬의 성전은 이스라엘 민족뿐 아니라 후람에서 온 많은 외국인 기술자와 이스라엘에 있었던 외국인 디아스포라가 참여한 다민족 다국가의 건축이었습니다.하나님의 백성들은 주위 다양한 민족과 좋은 관계를 통해 공생하는 것이 필요합니다. 서로 돕고 필요를 채워 조화를 이루면서 하나님의 살아계심을 삶과 태도로 나누어야 합니다. 우리는 주위 다른 이웃들에게 어떤 태도를 보이고 있나요. 그들과 어떤 도움을 주고받나요. 우리의 삶 태도 자세에서 하나님의 살아계심이 증거되고 있는지 돌아봅시다.오영철 선교사(총회세계선교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지