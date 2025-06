[오늘의 QT] 다윗이 솔로몬에게 준 유산

여호와께서 네게 지혜와 총명을 주사 네게 이스라엘을 다스리게 하시고 네 하나님 여호와의 율법을 지키게 하시기를 더욱 원하노라.(대상 22:12)May the LORD give you discretion and understanding when he puts you in command over Israel, so that you may keep the law of the LORD your God.(1 Chronicles 22:12)다윗은 차기 왕 솔로몬을 위해 많은 자원을 준비했습니다. 그러나 다윗왕은 자신이 준비한 많은 자원보다 더 우선시할 것은 판단의 준거가 될 하나님의 지혜와 능력임을 강조했습니다. 방향성이 잘못되면 아무리 많은 자원이 있더라도 의미가 없기 때문입니다. 그 자원 때문에 오히려 더 큰 어려움을 당할 수도 있습니다. 다윗은 통치와 삶의 기초가 될 하나님의 말씀을 계속해 강조합니다. 솔로몬에게 줄 수 있는 가장 큰 유산은 바로 하나님의 지혜와 능력이고 하나님의 율법이었기 때문이었습니다. 우리는 후손들에게 무엇을 줄 수 있습니까. 돈과 같은 재산은 때론 오히려 독이 될 수 있습니다. 우리를 부르시고 인도하시며 힘 주시는 하나님과 그 뜻을 담은 성경이 우리가 후손에게 줄 수 있는 가장 큰 유산이며 자원입니다. 이런 큰 유산을 주기 위해선 우리가 먼저 그 하나님의 능력과 사랑을 경험하고 그 말씀을 묵상해야 합니다. 우리는 후손들을 위한 최고의 유산이며 자원인 하나님을 얼마나 경험하고 있나요.오영철 선교사(총회세계선교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지