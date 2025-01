[오늘의 QT] 두려움 이기기

두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 네 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와 주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라.(사 41:10)So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand.(Isaiah 41:10)예수님을 믿은 지 얼마 안 된 새 교우께서 큰 수술을 하게 됐습니다. 평상시에 건강했던 분이라 갑자기 큰 수술을 받게 되니 두려움이 컸습니다. 이동 침대에 누워 수술실로 들어가는데 “두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이니라…”는 이사야서 말씀이 수술실 입구 천장에 쓰인 것을 보았다고 합니다. 생각지 못한 장소에서 이 말씀을 보고 그는 담대하게 수술에 들어갔고 지금은 믿음 안에서 생활하며 건강을 회복하고 있습니다.두려워하지 말라는 말씀은 성경에서 자주 볼 수 있습니다. 홍해 앞에선 이스라엘 백성에게 모세를 통해 두려워하지 말라고 하셨습니다. 모세를 이은 여호수아에게, 바빌론에 포로로 끌려가 절망하는 유다 백성들에게, 광풍이 몰아치는 바다에서 죽게 된 제자들에게, 그리고 부활하신 주님께서 의심하고 두려워하는 제자들에게 두려워하지 말라고 하십니다. 주님께서 우리와 함께하시니 두려워하지 말고 담대합시다.백용석 목사(강남교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지