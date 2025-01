[오늘의 QT] 하나님의 선한 손

이는 우리가 전에 왕에게 아뢰기를 우리 하나님의 손은 자기를 찾는 모든 자에게 선을 베푸시고 자기를 배반하는 모든 자에게는 권능과 진노를 내리신다 하였으므로 길에서 적군을 막고 우리를 도울 보병과 마병을 왕에게 구하기를 부끄러워 하였음이라.(스 8:22)I was ashamed to ask the king for soldiers and horsemen to protect us from enemies on the road, because we had told the king, “The gracious hand of our God is on everyone who looks to him, but his great anger is against all who forsake him.”(Ezra 8:22)정의가 무엇인지 물었던 하버드대 교수 마이클 샌델은 당신의 성취가 혼자 이룬 것은 아니라고 설파합니다. 그렇습니다. 우리는 이미 알게 모르게 수없이 많은 사람으로부터 도움을 받았습니다.에스라는 바빌론에서 포로로 살다가 백성들을 이끌고 돌아온 지도자입니다. 에스라는 백성들을 이끌고 가는 일이 얼마나 위험한지 알고 있습니다. 에스라는 행렬을 보호해 줄 군사들을 페르시아 왕에게 요청하지 않았습니다. 위기 앞에서 하나님의 선하신 손이 함께하실 것이라는 믿음이 있기 때문이었습니다. 에스라는 백성들에게 금식기도를 요청하고 백성들과 함께 기도했습니다. 우리도 선하신 하나님의 손을 기대하며 담대하게 살아갑시다.백용석 목사(강남교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지