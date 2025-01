[오늘의 QT] 바보들을 바라보는 바보

이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하니라 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하므로 여호와께서 모압 왕 에글론을 강성하게 하사 그들을 대적하게 하시매.(삿 3:12)Again the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and because they did this evil the Lord gave Eglon king of Moab power over Israel.(Judges 3:12)사사기에는 바보들이 나옵니다. 그것도 집단으로 나옵니다. 약속의 땅, 가나안에 들어간 이스라엘 백성들은 왕 없이 200여년을 보냅니다. 이 시기는 하나님이 왕으로 다스리시는 기간입니다. 사사 또는 판관이 하나님의 영을 받아 위기를 헤쳐갔습니다.사사가 등장하는 배경은 이렇습니다. 평화를 누리던 백성은 하나님을 떠나 우상을 섬깁니다. 우상숭배를 미워하시는 하나님께선 이들을 전쟁과 기근 등 고난으로 심판하십니다. 고통에 빠진 백성은 하나님께 부르짖으며 회개합니다. 긍휼의 하나님께서 그 부르짖음을 들으시고 말씀합니다. “이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하니라.” 하지만 백성은 다람쥐 쳇바퀴 돌 듯이 ‘죄악-심판-부르짖음-구원’을 반복합니다. 백성이 바보로 보일 지경입니다. 우리도 예외는 아닙니다. 이 바보를 어쩌면 좋습니까. 주님, 이 바보를 구원하소서.백용석 목사(강남교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지