[오늘의 QT] 시작과 마침

나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이요 시작과 마침이라.(계 22:13)I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.(Revelation 22:13)시작이 있으면 끝이 있는 법입니다. 올해도 마지막 날을 맞이하게 되었습니다. 한 해를 보내며 새해를 맞이하는 사람들의 모습을 보면 대체로 희망에 들떠 있습니다. 그러나 새해에 어떤 일이 있을지는 아무도 모릅니다. 다만 한 가지 분명한 것은, 새로 시작하는 새해도 반드시 오늘처럼 마지막 날을 맞이하게 될 것이라는 사실입니다. 우리는 늘 이렇게 마지막이 있음을 적어도 해마다 한 번씩 경험하고 있는 셈입니다.그럼에도 불구하고 많은 사람들은 마치 자신의 삶은 마지막이 없을 것이라 생각하면서 살아가는 모습을 보이는 것 같습니다. 이 세상이 전부인 양, 또는 이 땅이 영원할 것처럼 말입니다. 그리스도인의 삶은 특별히 이 부분에서 다르며 구분돼야 합니다. 이 땅에서의 삶에는 반드시 끝이 있고 그것으로 전부가 아니며 완전히 새로운 시작이 있음을 믿고 기억하며 깨어 있는 삶이어야 합니다.(히 9:27) 한 해의 마무리보다 더 중요한 것은 우리 인생의 마무리입니다. 그리고 그때 참소망을 가지며 하나님 나라에서의 새로운 시작을 맞이할 수 있기를 바랍니다.이용호 목사(은계나눔교회)