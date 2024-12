[오늘의 QT] 하나님은 사람이 아닙니다.

하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다 어찌 그 말씀하신 바를 행하지 않으시며 하신 말씀을 실행하지 않으시랴.(민 23:19)God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?(Numbers 23:19)하나님은 사람이 아닙니다. 그분의 존재 방식과 속성은 사람의 유한함과 불완전성과는 근본적으로 다릅니다. 하나님은 무한하며 완전한 분입니다. 한마디로 우리와 차원이 다른 분입니다. 그럼에도 성경은 하나님을 사람처럼 묘사합니다. 우리에게 최대한 맞춰 자신을 나타내기 때문입니다. 그렇다고 해서 주님을 사람과 똑같이 이해하고 받아들여선 안 됩니다.하나님은 사람과 달리 거짓말을 하지 않고 후회하지도 않습니다. 사람은 죄인이기에 크고 작은 거짓말을 하며 삽니다. 또 자신이 했던 결정이나 행동 등에 대해 후회할 때도 꽤 됩니다. 그러나 하나님은 본인의 말씀을 반드시 이루는 신실한 분입니다. 그분의 말씀은 전적으로 신뢰하고 따를 수 있으며 그분이 한 약속 역시 반드시 성취됩니다.하나님의 말씀인 성경은 약속의 책입니다. 하나님이 아닌 환경과 조건을 보면 믿음이 생기기 어렵습니다. 믿음이 약해질수록 하나님께 시선을 돌리십시오. 그분이 어떤 분인지를 묵상하십시오.이용호 목사(은계나눔교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지