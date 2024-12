[오늘의 QT] 순종이 제사보다 낫고

사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심 같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 숫양의 기름보다 나으니.(삼상 15:22)But Samuel replied: “Does the LORD delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the LORD? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams.(1 Samuel 15:22)사울은 여호와 명령대로 이스라엘 군대를 일으켜 아말렉을 상대로 대승합니다. 이때 이스라엘 민족은 아말렉의 모든 소유를 남기지 말고 진멸해야 했습니다. 그러나 사울은 아말렉의 아각 왕과 이들의 양과 소 중에 가장 좋은 것을 남겨둡니다. 아각 왕을 앞세워 승리를 과시하고 싶었던 것 같습니다. 기름진 양과 소를 남긴 이유로 “여호와께 제사하기 위함”이라고 변명하지만 이를 죽이기 아까워했던 백성의 말에 타협한 결과로 보입니다.이에 대해 사무엘이 한 말이 오늘의 본문입니다. 사울의 행위를 아무리 좋게 포장하려 해도 그가 여호와의 말씀과 명령에 불순종했다는 사실은 변함이 없습니다. 진정 하나님을 기쁘시게 하는 것은 순종하는 삶입니다.물론 우리의 제사, 즉 예배도 매우 중요합니다. 그러나 순종 없이 예배만 있다면 형식에 그칠 위험성이 큽니다. 순종하는 삶 가운데서 예배합시다. 이런 예배야말로 하나님이 흠향하는 제사입니다.이용호 목사(은계나눔교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지