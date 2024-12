[오늘의 QT] 평안을 주노라

평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라.(요 14:27)Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.(John 14:27)오늘날 사람들에게 가장 필요한 것은 마음의 평안과 안식인 것 같습니다. 많은 사람이 불안해하며 조급하게 살아가는 것처럼 보이기 때문입니다. 조금 더 가지기 위해 고군분투하지만, 그 과정에서 많은 이들이 지치고 분노하며 때론 절망합니다. 노력 끝에 원하는 것을 갖게 되면, 이젠 그것을 잃게 될까 불안해하기 시작합니다. 그렇다면 차라리 조금 덜 가지더라도 마음의 평안을 택하는 편이 낫지 않을까요.세상은 우리에게 두려움과 불안을 가져다줍니다. 그러나 주님이 우리에게 주시고자 하는 것은 평안이요 재앙이 아니며, 미래와 희망을 주는 것(렘 29:11)입니다. 우리가 누리는 평안은 그리스도께서 주시는 참된 평안이며 그리스도 안에서 누리는 영원한 평안입니다. 이러한 평안은 세상의 평안과는 근본적으로 다른 것으로 어느 누구도 빼앗을 자가 없습니다.(요 16:22) 진정한 마음의 평안을 누리기를 원한다면 필요한 것은 오직 예수 그리스도뿐입니다. 그분이 평안을 우리에게 주실 것입니다.이용호 목사(은계나눔교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지