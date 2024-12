‘개신교인이 된다는 것의 의미’ CT 선정 올해의 책

“역사·신학적 관점서 개신교 신학이

성경에 충실하다는걸 보여주는 책”

미국 크리스채너티투데이(CT)가 ‘올해의 책’으로 역사신학자 개빈 오틀런드의 ‘개신교인이 된다는 것의 의미(What it means to be protestant·사진)’를 선정했다. CT는 최근 ‘올해의 책’ 선정 결과를 전하며 “역사·신학적 관점으로 개신교 신학이 성경에 충실하다는 걸 보여주는 책”이라고 평했다.저자는 미국 커버넌트신학교에서 목회학 석사를, 풀러신학교에서 역사신학 박사 과정을 졸업했다. 그는 책에서 16세기 종교개혁이 교회사에 미친 파급력과 타종파와의 비교, 개신교가 항상 개혁을 추구할 수 있는 이유 등을 역설한다.책은 ‘올해의 책’뿐 아니라 ‘신학(대중)’ 부문 대표작으로도 선정됐다. ‘CT 도서상’ 시상 부문은 ‘선교·세계교회’ ‘청소년’ ‘정치·공적 생활’ 등 15개다. 올해는 부문별 대표상과 우수상을 1권씩 소개하고 최종 후보작도 2권씩 공개해 총 60권을 선정했다.양민경 기자 grieg@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지