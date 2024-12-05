[인사] 한국지역난방공사 外

◆한국지역난방공사◎승진[1급]△경영관리처장 신현호△사업개발처장 민정식△통합운영처장 엄태선△건설처장 정남성△분당사업소장 김성수△대구지사장 고형락[2급]△기획처 기획부장 정기종△경영지원처 노무복지부장 김세정△미래사업처 탄소중립정책부장 조영삼△플랜트기술처 계전기술부장 이순기△통합운영처 운영총괄부장 신룡균△건설처 프로젝트1부장 권기삼△열수송처 열수송관리부장 지준구△감사실 감사운영부장 장원석[3급]△기획처 전략혁신부장 이지윤△재무처 자산관리부장 김철기△사업개발처 시스템개선부장 김성원△광주전남지사 계전부장 이명철△〃 운영부장 김용선△양산지사 기계부장 김권태△김해사업소 공무부장 이경재△청주지사 기계부장 김관현△〃 계전부장 박영요△〃 운영부장 정연성△〃 토건부장 김계범
◆KBS아트비전△경영기획국장 이정섭△디자인스튜디오국장 소영준△장식스튜디오국장 이강호△의상스튜디오국장 이석근△문화사업국장 하동금△방송미술사업스튜디오프로젝트팀장 이철웅
◆SK그룹◇SK텔레콤◎전입[부사장]△AI 인텔리전스사업본부장·AIX 테크본부장 박준△준법경영법무실장·이사회사무국장 김도엽△HR센터장 김민호◎승진△MNO사업부MNO기획본부장 강은경△네트워크 인프라센터 인프라기술본부장 류탁기△SKB AI DC사업부 AI DC기획본부장 조정민◇SK스퀘어△최고투자책임자(CIO)·포트폴리오 매니지먼트 담당 송재승[부사장]◎승진△리걸 앤드 컴플라이언스 담당 최수진△포트폴리오 매니지먼트 담당 MD(임원 직무대행) 정진명◇SK케미칼△Life Science Biz. Pharma 사업 대표 박현선△윤원재 Green Chemicals Biz. 용도개발실장◇SK디스커버리[사장]◎선임△손현호[임원]◎선임△경영지원실장 진효남◇SKC[대표]△앱솔릭스 대표(SKC CEO 겸임) 박원철△ISC 공동 대표(SKC CFO 겸임) 유지한[임원]△앱솔릭스 Head of Technology 우용하◇SK하이닉스[사장]◎승진△안현[임원]◎선임△강춘호 권로미 권성무 김남호 김성래 김성순 김재범 김정우 김창현 김태환 류도희 박원성 박현수 손승형 손영우 심재성 엄강용 엄재광 이두복 이상훈 이송만 이승호 이승환 이정숙 장태수 정춘석 주석진 최상균 최준용 최진택 한권환 황경호 황정태[연구위원]△곽상현 선준협◇SK C&C◎선임△Global BM혁신본부장 오은석△ICT서비스1본부장 이현준△Hi-Tech서비스본부장 안상만△Cloud Platform본부장 허민회△Hybrid Cloud1본부장 박종훈△Talent담당 김민환△윤리경영담당 고재웅◇SK실트론[본부장]◎승진△제조/기술본부장 조용준△개발본부장 오세열[임원]◎선임△DT담당 맹운영△NEA영업담당 신동화△장비기술담당 위상국△CSS VP of Technology 한기윤◇SK아메리카스△대관(GR) 총괄 부사장(Senior Vice President) 폴 딜레이니◇SK이노베이션 계열[임원]◎선임◇SK이노베이션△재무1실장 강귀은△글로벌 O/I담당 조상현△CR1실장 이상윤◇SK이노베이션 E&S△패스키 포트폴리오 Mgmt. Unit담당 오승용△LNG사업기획실장 허규범◇SK에너지△소매사업부장 한희민△석유2공장장 최민석△O/I실행담당 송성호△스마트 플랜트담당 신지선◇SK온△제조총괄 피승호△장비개발실장 박세훈△전극/화성기술실장 정회선◇SK엔무브△기유마케팅실장 김세호◇SK아이이테크놀로지△R&D센터장 김준형△생산기술센터장 김기범◇SK어스온△동남아시아사업담당 노정용◇SK㈜머티리얼즈[임원]◎선임△경영전략담당·SK머티리얼즈 퍼포먼스 경영지원담당 김화랑△사업개발담당 안성일
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