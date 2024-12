[오늘의 QT] 제자로 삼아

그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고.(마 28:19)Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.(Matthew 28:19)예수께서 부활하신 후 승천하시면서 남겨진 제자들에게 마지막으로 하신 말씀은 가서 모든 민족을 제자로 삼아야 한다는 것이었습니다. 복음은 예수님의 이 같은 명령 위에 지금까지 전해져 오고 있습니다. 즉 이 명령에 따르고 순종한 자들에 의해 복음은 끊임없이 전파됐고 또 다른 제자들이 생겨났으며 교회가 세워져 오늘 우리가 그 은혜를 누리고 있습니다.복음을 듣고 믿어 구원을 얻었다면 반드시 그 복음을 전한 사람이 있다는 것을 전제합니다. 복음은 결코 스스로 깨닫는 것이 아닙니다. 누군가 내게 복음을 전했기 때문에 들었으며 믿음으로 반응한 결과 구원에 이른 것입니다.따라서 구원을 받은 사람은 그 복음을 전한 자에게 빚진 자가 됩니다. 빚은 갚아야 합니다. 그런데 누구에게 어떻게 갚을 수 있을까요. 바로 이 복음의 빚을 갚는 대상은 나에게 복음을 전해 준 사람이 아니라 내가 복음을 전해야 할 사람입니다. 나 역시 그에게 동일하게 복음을 전하는 것입니다. 구원받았습니까. 그렇다면 당신은 복음에 빚진 자입니다. 주위에 이 빚을 갚아야 할 사람이 누구인지 돌아봅시다.이용호 목사(은계나눔교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지