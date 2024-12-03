◆국세청◎승진[부이사관]△정보화기획담당관 전지현△감사담당관 류충선
◆중앙그룹◎승진[부사장]△중앙일보 광고사업총괄 김종윤△JTBC 커뮤니케이션총괄 한정희◎신규 선임[상무]△중앙일보M&P 프린팅부문장·미디어프린팅넷 대표이사 조주환△중앙일보S 대표이사 신용호△JTBC 디지털서비스사업본부장 방지현△휘닉스중앙 경영지원실장 손홍진△HLL중앙 경영지원실장 홍순철△콘텐트리중앙 조인스부문대표 김영기△중앙홀딩스 부회장실 인사지원담당 장성환△중앙홀딩스 전략담당 최윤정◎임원 위촉 변경△중앙홀딩스 법무담당 강종호△〃 부회장실 운영지원담당 김영일△중앙피앤아이 대표이사·부동산개발본부장 김은중△〃 부동산총괄 인채권△중앙홀딩스 커뮤니케이션담당·커뮤니케이션팀장 조성진△〃 재무담당·재무전략팀장 서성인△러너블 대표이사 류영호△커넥트중앙 대표이사·콘텐트리중앙 지주부문 ESG담당 박영진△중앙일보 대기자 최훈◎계열사 대표이사 위촉△JTBC미디어텍 대표이사 이석호◎계열사별 직책 보임△중앙일보 편집국장 예영준△〃 논설주간 이현상△〃 논설실장 김현기△〃 칼럼니스트 정철근△〃 광고사업본부장 정제원△〃 비즈솔루션본부장 박천우△중앙일보S 선데이국장 고정애△JTBC미디어컴 대외협력총괄 김준현
◆삼성그룹◎승진◇삼성생명[부사장]△박해관 이종훈[상무]△김원 송준규 양경용 원창희 유승협 장정수◇삼성화재[부사장]△고기호 박민재 방대원 이상동[상무]△김도형 김수연 김철진 이범열 이해성 조진만 최성진◇삼성벤처투자[부사장]△손헌배[상무]△김종욱 이재민◇삼성증권[부사장]△고영동[상무]△김영수 박성호 이기덕 이병훈 이성주◇삼성카드[부사장]△김대순[상무]△김도헌 유상일 한상민◇삼성자산운용[부사장]△김용민[상무]△박지호 유진환
◆NH투자증권◎승진[부사장]△Retail사업총괄부문장 이재경△운용사업부 대표 이수철[전무]△IB1사업부 대표 이성△IB2사업부 대표 신재욱[상무]△퇴직연금컨설팅본부장 홍국일△Digital자산관리본부장 김봉기△Client솔루션본부장 박건후△주택도시기금운용본부장 문혜경△리스크관리본부장 이경수△준법지원본부장 손승현◎전보△감사부문장 이보원△OCIO사업부 대표 이창목△WM사업부 대표 배광수△Premier Blue본부장 오태동△Digital사업부 대표 강민훈△Syndication본부장 조현광△대체자산투자본부장 김중곤△Wholesale사업부 대표 임계현△Operation혁신본부장 성종윤△Global사업본부장 이승아
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[인사] 국세청 外
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