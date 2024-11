[오늘의 QT] 먼저

그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라.(마 6:33)But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.(Matthew 6:33)인생에서 우선순위를 정하는 일은 매우 중요합니다. 우선순위를 어떻게 세우고 실천하느냐에 따라 결과는 크게 달라집니다. 대부분의 사람들은 무엇을 입을지, 무엇을 먹을지 등 육신의 필요에 가치를 두며 살아갑니다. 그렇다면 그리스도인 된 우리는 어떻게 우선순위를 세워야 할까요. 예수님은 우리가 육신의 옷을 입고 천국 소망을 가지고 살면서 ‘먼저’ 해야 할 것이 있음을 가르쳐 주십니다. 그것은 그의 나라와 그의 의를 구하는 것입니다. 이는 우리가 이 땅의 가치를 위해 사는 것이 아니라 천국의 삶을 준비하는 삶을 살아야 함을 가르쳐 주는 말씀입니다.그리고 내가 원하는 것이나 세상이 요구하는 것을 따르는 것이 아니라, 하나님의 뜻 곧 하나님께서 원하시는 것을 위해 사는 것이 먼저여야 함을 가르쳐 주십니다. 이것이 그리스도인 삶의 참된 가치이기에 예수님은 이것을 ‘먼저’ 하라고 말씀하신 것입니다. 그렇게 하면 우리를 돌보시는 하나님께서 육신의 필요도 채우신다고 약속하십니다. 올바른 영적 우선순위를 세우고 하나님의 능력을 경험하는 그리스도인이 됩시다.홍석영 목사(안디옥성결교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지