[오늘의 QT] 복이 있나니

이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데에 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라.(계 1:3)Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near.(Revelation 1:3)마지막 때 곧 예수님 재림의 때가 가까울수록 미혹하는 영은 우리를 넘어뜨리기 위해 온갖 방법을 동원합니다. 요한은 마지막 때가 가까울수록 하나님의 복을 누릴 자는 바로 말씀을 읽고 듣고 지키는 자라고 가르칩니다. 우리는 말씀의 홍수 시대에 살고 있습니다. 내가 원하면 언제 어디서든 말씀을 읽고 들을 수 있습니다.그러나 언제든 할 수 있다는 생각이 오히려 함정이 되어 말씀을 읽고 듣는 시간이 점점 줄어들고 있습니다. 더욱이 이단이 하나님의 말씀을 혼잡하게 하는 세대를 살아가고 있는 우리는, 진리의 말씀을 더 가까이하고 그 위에 두 발로 굳게 서야 합니다. 이를 통해 믿음을 지키고 구원의 완성인 천국에서 영원한 삶을 누리는 복된 자가 돼야 합니다. 내 삶 속에서 시간을 구분해 말씀에 집중해야 합니다. 깨달은 말씀은 순종해야 합니다. 말씀대로 살아내야 합니다. 구원의 완성이 이루어지는 그날까지 이를 멈추지 말고 계속해 나갑시다.홍석영 목사(안디옥성결교회)