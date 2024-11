[오늘의 QT] 두루 다니사

예수께서 모든 도시와 마을에 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라.(마 9:35)Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness.(Matthew 9:35)예수님께서는 제자들과 함께 전도하실 때 두루 다니시며 가르치고 전파하며 병든 자를 고치는 사역을 하셨습니다. 또 제자들에게 어떻게 전도해야 하는지 구체적으로 가르쳐 주셨습니다. 이는 이 세대를 살아가고 있는 모든 그리스도인이 어떻게 전도를 해야 하는지 가르쳐 주신 것입니다. 전도에서 가장 중요한 것은 두루 다니는 것입니다. 전도는 가만히 있는 것이 아니라 밭으로 나가 추수하는 것입니다. 일꾼은 스스로 밭으로 나가야 합니다. 하나님의 말씀을 가르쳐야 합니다. 말씀은 하나님을 드러내신 것입니다. 사람들이 하나님을 모르고 예수님을 모르기 때문에 믿지 못하니 가르쳐 믿게 해야 합니다.복음은 광야에 외치는 소리입니다. 고치는 사역 또한 중요하지만 이는 내 힘과 열심으로 되지 않습니다. 주님도 이를 아시고 제자들에게 귀신을 쫓아내며 모든 병과 약한 것을 고치는 권능을 주신 것입니다.(마 10:1) 우리에게도 성령세례를 통해 권능을 주셨습니다.홍석영 목사(안디옥성결교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지