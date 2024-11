[오늘의 QT] 전도하리니

나는 너희에게 물로 세례를 베풀었거니와 그는 너희에게 성령으로 세례를 베푸시리라.(막 1:8)I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit.(Mark 1:8)예수님께서 이 땅에 오신 이유는 죄인을 구원하기 위함입니다. 욕심에 이끌려 죄를 지은 인간은 영원한 죽음을 향해 나아가는 인생이었습니다.그러나 하나님께서는 그런 인간을 긍휼히 여기시고 친히 육신의 옷을 입고 이 땅에 오셨습니다. 예수님은 모든 인류의 죄를 대신 짊어지고 십자가에서 죽으신 후 부활하심으로써 누구든지 자기를 믿는 자는 구원을 받게 하셨습니다.이렇게 활짝 열어놓은 구원의 길로 사람들이 걸어가도록 하기 위해 오신 것입니다. 예수님은 이 땅에 계시는 동안 천국 복음을 전하시며 죄로 인해 죽을 수밖에 없던 많은 이들을 구원하셨습니다. 또한 단 한 사람에게라도 더 복음을 전하기 위해 끊임없이 여러 곳을 다니셨습니다.이제는 예수 그리스도를 믿는 우리의 삶을 통해 예수 그리스도의 삶이 드러나야 합니다. 멈추지 말고 계속돼야 합니다. 주님께서 전도하셨던 것처럼 우리도 전도하는 삶을 살아갑시다. 오늘 내가 만나는 사람에게 복음을 전하며 나를 통해 복음 곧 예수님이 드러나도록 합시다.홍석영 목사(안디옥성결교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지