[오늘의 QT] 온 백성에게 칭송을 받으니

하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라.(행 2:47)Praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.(Acts 2:47)초대 교회 성도들의 삶에서 눈에 띄는 특징 중 한 가지는 온 백성에게 칭송을 받았다는 것입니다. 그들은 성내에 거주하는 다른 사람들에게서 칭송받았습니다. 오늘날 교회에서 말씀에 순종하며 열심히 신앙생활에 힘쓰는 분들이 계십니다. 그들의 헌신과 수고에 성도들은 감사를 표합니다. 그러나 교회 밖 사람들은 그들의 수고와 헌신을 모릅니다. 그들은 우리의 신앙을 보며 칭찬도 잘 하지 않습니다. 그들의 칭찬 기준이 다르기 때문입니다. 세상은 도덕적 가치를 우선시하며 이를 기준으로 칭찬하는 경향이 있습니다.신앙생활을 하는 이들은 교회 안에서뿐만 아니라 밖에서도 칭찬받는 삶을 살아야 합니다. 성경은 세상의 도덕적 가치 기준보다 더 높은 기준을 제시합니다. 예수님은 형제를 비난하는 자는 지옥 불에 떨어진다고 했습니다. 그리스도인은 교회 안에서뿐만 아니라 세상 속에서도 성경의 가치를 따라 살아야 합니다. 이런 삶을 통해 하나님의 선교 즉 구원받는 사람들이 많아지게 됩니다. 오늘도 나의 삶을 통해 구원의 열매가 풍성히 맺히기를 소망하며 살아갑시다.홍석영 목사(안디옥성결교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지