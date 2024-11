[오늘의 QT] 담대히 말씀을 전하게

주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며.(행 4:29)Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness.(Acts 4:29)은혜롭게 성장하던 교회에 위기가 찾아왔습니다. 사도들이 복음을 전하다가 붙잡혀 큰 곤욕을 당했습니다. 이 일을 계기로 성도들은 한마음으로 기도하기 시작했습니다. 그들의 기도는 대적들의 위협을 굽어보시고 담대히 하나님의 말씀을 전하게 해달라는 간구였습니다. 우리는 흔히 문제에 부딪히면 그것에만 매달려 문제에 집중합니다. 그러다 보면 답답하고 괴로움만 커집니다. 문제 해결의 길은 우리에게 있는 것이 아니라 오직 하나님께 있습니다. 문제에 집중하기보다 하나님께 집중하면 하나님은 길을 열어 주십니다. 하나님께 집중한다는 것은 그의 말씀에 순종하며 그 뜻을 이루어 가는 삶을 의미합니다. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하십니다. 그래서 우리에게 증인이 되라고 하셨습니다. 교회가 대적들의 공격에 위기에 처했을 때 성도들은 문제에 몰두하지 않고 오히려 더 담대히 복음을 전하기 위해 기도했습니다. 문제에 매달리지 말고 전능하신 주님께 집중하십시오. 주의 뜻을 이루기 위해 기도하며 더욱 힘쓰십시오. 내 문제는 주께서 풀어주십니다.홍석영 목사(안디옥성결교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지