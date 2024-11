[오늘의 QT] 기도하기를 힘쓰니라

그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라.(행 2:42)They devoted themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer.(Acts 2:42)3000명의 사람들이 베드로의 설교를 듣고 회개하고 세례를 받았습니다. 세례를 받은 후 그들은 사도들의 가르침을 따르며 서로 교제하고 함께 떡을 떼며 신앙생활을 이어갔습니다. 당시 그들은 각 가정을 돌며 모임을 가졌고 모일 때마다 성찬을 행하여 그리스도의 십자가 구속의 은혜를 나누었습니다. 그 감격 속에 서로를 격려하고 권면했습니다. 이 모든 과정을 이루어가는 데에는 사도들의 가르침이 있었습니다. 이는 신앙생활을 함에 있어 자신의 생각이나 원하는 방법대로가 아니라 질서 있게 했다는 것을 의미합니다.(골 2:5)만약 모인 사람들이 각자 자기만의 방식을 추구한다면 그 모임은 무질서해지고 곧 와해될 수밖에 없습니다. 따라서 교회는 지도자로 세워진 목회자나 영적 리더를 통해 성경적 가르침을 받아야 하고 이를 바탕으로 모임을 이루어야 합니다. 또 이렇게 모인 공동체는 기도에 더욱 힘써야 합니다. 단순히 교회를 출석한다고 해서 기도가 되는 것이 아닙니다. 기도하려는 노력과 결단이 필요합니다. 오늘도 교회 공동체와 함께하며 기도에 힘씁시다.홍석영 목사(안디옥성결교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지