[오늘의 QT] 여호와께서 하셨더라

다윗의 명성이 온 세상에 퍼졌고 여호와께서 모든 이방 민족으로 그를 두려워하게 하셨더라.(대상:14:17)So David's fame spread throughout every land, and the LORD made all the nations fear him.(1Chronicles 14:17)옛말에 '호사유피 인사유명(虎死留皮 人死留名)'이라는 말이 있습니다. '호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남긴다'는 뜻입니다. 동서고금을 막론하고 인간은 '입신양명'을 위해 많은 노력을 합니다. 그러나 내가 노력한다고 해서 다 이루어지는 것은 아닙니다. 성경은 다윗의 이름과 업적이 널리 알려져 모든 이방 민족이 그를 두려워했다고 말합니다. 다윗은 어떻게 이를 이루었을까요.다윗은 자신의 이름을 드러내기 위해 애쓰지 않았고 명예를 추구하지도 않았습니다. 그는 항상 하나님을 최우선으로 두며(삼하 6:21~22) 하나님의 뜻을 구하고 그 뜻에 순종했습니다. 다윗이 한 일은 오직 하나님의 말씀에 '절대순종' 하는 것이었습니다.(대상 15:16) 그저 하나님의 말씀에 순종한 것뿐인데 하나님은 그를 높이셨고 세상의 모든 이방 민족의 두려움의 대상이 되게 하셨습니다. 우리가 지금 해야 하는 것은 하나님의 말씀을 읽고 순종하는 것입니다. 오늘도 말씀에 순종해 주님께서 베푸시는 은혜를 경험합시다.홍석영 목사(안디옥성결교회)