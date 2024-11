[오늘의 QT] 여호와께 묻자와

이에 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이 블레셋 사람들을 치리이까 여호와께서 다윗에게 이르시되 가서 블레셋 사람들을 치고 그일라를 구원하라 하시니.(삼상 23:2)He inquired of the LORD, saying, “Shall I go and attack these Philistines?” The LORD answered him “Go attack the Philistines and save Keilah.”(1Samuel 23:2)우리는 매일의 삶 가운데 무엇인가를 끊임없이 결정하고 선택한 대로 실행합니다. 하루에도 여러 번 선택하고 결정하며 그 모든 상황에서 하나님이 기뻐하시는 일을 선택하려고 노력해야 합니다. 하나님이 기뻐하시는 일을 선택하기 위해서는 하나님께 물어야 합니다. 다윗은 무엇인가를 결정해야 할 때 항상 하나님께 물었습니다. 블레셋 사람들을 공격해야 할지(삼상 23:3), 그일라로 내려오는 사울을 어떻게 대처해야 할지(삼상 23:11), 유다로 가야 할지(삼하 2:1) 항상 하나님께 물었습니다. 그리고 하나님은 다윗에게 말씀하셨고 순종하는 그를 선한 길로 인도하셨습니다.우리 인생길을 인도하시는 분이 하나님임을 믿는다면 하나님께 묻고 순종해야 합니다. 하나님의 뜻을 알면서도 순종하지 않는다면 주의 놀라운 일들을 경험할 수 없기 때문입니다. 오늘도 하루의 삶 속에서 무언가를 결정해야 할 때 하나님께 물으십시오. 그리고 그분의 뜻에 순종하십시오. 그러면 주께서 베푸시는 놀라운 일을 보게 될 것입니다.홍석영 목사(안디옥성결교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지