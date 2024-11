[오늘의 QT] 능력 있는 사람들

너는 또 온 백성 가운데서 능력 있는 사람들 곧 하나님을 두려워하며 진실하며 불의한 이익을 미워하는 자를 살펴서 백성 위에 세워 천부장과 백부장과 오십부장과 십부장을 삼아.(출 18:21)But select capable men from all the people-men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain-and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties and tens.(Exodus 18:21)하나님은 자기 백성의 지도자를 세울 때 능력 있는 사람을 선택하십니다. 세상도 능력 있는 사람이 인정받습니다. 세상이 원하는 능력은 주로 권력 재력 지력과 같은 것입니다. 그러나 하나님이 말씀하시는 능력의 기준은 세상의 것과 다릅니다. 하나님이 인정하는 능력은 무엇일까요.첫째 하나님을 두려워하는 것입니다. 하나님의 주권을 인정하며 그 앞에 자신을 낮추어 겸손히 행하는 자 곧 하나님을 경외하는 자입니다. 둘째 진실함입니다. 거짓 없이 진실한 삶을 살아가는 자를 하나님은 능력 있는 자로 인정하십니다. 셋째 불의한 이익을 미워하는 자입니다. 사람들은 자신의 이익을 위해서라면 다른 이들을 속여서라도 얻으려 합니다. 그러나 하나님은 그런 사람을 능력 있는 자로 여기지 않으십니다. 우리는 하나님의 기준을 따라야 합니다. 하나님이 인정하는 능력자가 될 때 하나님은 그를 높이실 것입니다.홍석영 목사(안디옥성결교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지