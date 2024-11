[오늘의 QT] 듣고 삼가 행하라

이스라엘아 듣고 삼가 그것을 행하라 그리하면 네가 복을 받고 네 조상들의 하나님 여호와께서 네게 허락하심 같이 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 네가 크게 번성하리라.(신 6:3)Hear, O Israel, and be careful to obey so that it may go well with you and that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the LORD, the God of your fathers, promised you.(Deuteronomy 6:3)하나님은 이스라엘 백성들에게 명령과 규례와 법도를 가르쳐 행하라고 하셨습니다. 명령은 하나님의 백성이라면 누구나 반드시 지켜야 하는 것입니다. 규례는 하나님을 섬기는 방법입니다. 우리의 생각이 아닌 하나님이 가르쳐 주신 방법대로 섬겨야 합니다. 법도는 하나님의 백성들이 공동체를 이루며 살아갈 때 지켜야 하는 규범입니다. 하나님은 이 모든 것을 가르치라고 하셨습니다.신앙 교육은 가정에서 시작돼야 합니다. 자녀들에게 먼저 하나님의 말씀을 가르치고 함께 배워야 합니다. 우리가 주의 말씀을 배워 잘 행하면 하나님께서 주시는 복을 누리게 될 것이라 약속하셨습니다. 나는 자녀들에게 무엇을 가르치고 무엇을 배우라고 권하고 있습니까. 우리 자녀들이 바른 믿음으로 자라나도록, 아이들의 미래를 위해 마땅히 가르쳐야 할 것을 가르칩시다.홍석영 목사(안디옥성결교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지