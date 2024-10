[오늘의 QT] 그대로 되니라

하나님이 궁창을 만드사 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물로 나뉘게 하시니 그대로 되니라.(창 1:7)So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so.(Genesis 1:7)하나님은 말씀으로 세상을 창조하셨습니다. 창세기 1장에서는 여섯 번에 걸쳐 “그대로 되니라”고 선언하셨습니다. 하나님이 말씀하시니 그대로 되었습니다. 그렇습니다. 하나님의 말씀은 능력이 있으며 말씀하시면 그대로 됩니다. 그 능력의 말씀이 성경을 통해 우리 손에 들려졌습니다. 하나님은 지금도 성경을 통해 우리에게 말씀하십니다. 하나님의 말씀은 반드시 이루어지며 예수 그리스도를 통해서도 증거되었습니다.(마 5:18)성경은 우리를 향한 하나님의 약속이 기록돼 있습니다. 사람의 약속은 환경과 상황에 따라 변합니다. 그래서 사람의 말은 신뢰하기 어렵습니다. 그러나 하나님의 약속은 환경과 상황에 영향을 받지 않습니다. 환경과 상황도 하나님의 주권 아래 있기 때문입니다. 주님의 약속은 그가 정하신 때에 반드시 이루어집니다. 하나님은 성경을 통해 지금도 우리에게 말씀하고 계십니다. “하나님이 말씀하시니… 그대로 되니라.” 말씀에 순종하여 삶 속에서 말씀의 능력을 경험하는 은혜를 누립시다.홍석영 목사(안디옥성결교회)△안디옥성결교회 담임목사 △㈔AWMJ선교회 상임이사 △이음목회연합 회장GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지