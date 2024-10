[오늘의 QT] 성도(6)-영적 집중

그들이 그들의 백성 중에서 여호와의 표적을 보이고 함의 땅에서 징조들을 행하였도다.(시 105:27)They performed his miraculous signs among them, his wonders in the land of Ham.(Psalms 105:27)이스라엘 백성들은 출애굽 하기 전에 인구가 급격하게 불어났으며 하나님께서는 애굽의 생활에 젖어 있던 이스라엘 백성들에게 심한 고생을 허락하셨습니다. 이것은 애굽의 생활을 포기하게 만들고 애굽을 떠나도록 준비시킨 하나님의 방식이었습니다. 그러므로 하나님의 백성은 하나님의 의도를 알고 ‘영적 탈출을 위한 준비’에 집중해야 합니다.출애굽 사건은 하나님과 애굽의 바로왕 사이에 일어난 큰 전쟁이기도 했습니다. 이 전쟁은 하나님께서 자연 현상과 생물을 동원해 일방적으로 바로를 친 것입니다. 하나님께서는 이 일을 통해 애굽 사람들에게 누가 참신인가를 나타내셨습니다. 그러므로 하나님의 백성은 매 순간 ‘하나님께서 행하시는 일’에 집중해야 합니다.사실 이스라엘 백성들은 모세를 통해서 듣기만 했지 실제로 하나님을 겪어보지는 못했습니다. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성을 광야로 밀어 넣으셔서 하나님을 직접 체험케 하신 것입니다. 그들이 홍해를 건넜으니 다시는 바로에게로 돌아갈 수 없고 오직 하나님과 운명을 함께해야 했습니다. 이제 그들과 마찬가지로 우리의 남은 선택지도 오직 ‘광야의 훈련’에 집중하는 것뿐입니다.장덕봉 목사(요나3일영성원)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지