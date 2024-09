[오늘의 QT] 다윗 이야기

손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 목자의 제구 곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 블레셋 사람에게로 나아가니라.(삼상 17:40)Then he took his staff in his hand, chose five smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd’s bag and, with his sling in his hand, approached the Philistine.(1Samuel 17:40)다윗이 골리앗과 싸울 때 사용한 무기는 단순한 물매와 다섯 개의 돌이었지만 하나님의 능력이 더해져 거대한 골리앗을 쓰러뜨릴 수 있었습니다.우리는 종종 자신을 과소평가하며 더 많은 능력이나 자원을 원하지만 하나님은 이미 우리에게 충분한 무기를 주셨습니다. 하나님은 지금 있는 모습 그대로 충분하다고 말씀하십니다. 다윗이 골리앗 앞에 설 수 있었던 것은 하나님을 향한 굳건한 믿음 때문이었으며 그의 무기는 사울의 검이 아닌 하나님이 주신 물맷돌이었습니다.마찬가지로 우리도 하나님이 이미 주신 것을 신뢰하고 사용할 때 부족함 속에서도 큰일을 이룰 수 있습니다. 하나님은 우리의 불완전함을 통해서도 위대한 일을 이루십니다. 우리가 그분의 말씀을 믿고 주신 무기를 신뢰하며 나아갈 때, 다윗처럼 하나님이 나머지를 이루실 것입니다. 중요한 것은 우리가 현재 모습 그대로 하나님을 신뢰하고 의지하는 것입니다.이주헌 목사(김포 무지개교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지