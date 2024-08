[오늘의 QT] 희생

인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라.(막 10:45)For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.(Mark 10:45)희생은 그냥 고생이 아니라 세상을 바꾸는 힘이며 우리가 지닐 수 있는 가장 큰 능력이고 기적의 원천입니다. 희생이 모든 것을 가능케 합니다. 무너진 곳을 일으키고 무에서 유를 창조합니다. 변화와 기적 그리고 행복도 희생을 토대로 이뤄집니다. 희생할 줄 아는 사람은 이 모든 것을 할 수 있는 사람입니다.희생은 손해가 아니라 가장 강력한 능력입니다. 초라한 인생을 위대한 인생이 되게 하는 기적입니다. 하나님의 능력을 나의 능력 되게 하는 비결입니다. 무너진 가정을 회복시키는 힘입니다. 쇠락하는 교회를 일으키는 힘입니다. 황무지 같은 세상을 아름다운 숲으로 바꾸는 손길입니다.다른 사람의 능력이 부러우신지요. 다른 사람의 재물이 부러우신지요. 다른 사람의 지위가 부러우신지요. 우리가 가진 가장 큰 능력은 재주나 재능 혹은 좋은 지능이나 학력이 아니라 희생입니다. 이를 알면 타인을 부러워하지 않고 타인에게 부러움의 대상이 됩니다. 희생하는 사람이 하나님의 희망이며 이 시대의 희망입니다. 예수님도 놀라운 기적이나 이적이 아니라 십자가 위에서의 희생으로 세상을 구원하셨습니다.탁영철 목사(뉴젠아카데미 대표)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지