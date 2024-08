[오늘의 QT] 자족의 비결

나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라.(빌 4:12)I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want.(Philippians 4:12)우리는 너무나 많이 현실에 매여 살아갑니다. 무엇이 있으면 있는 것에 매이고 없으면 없는 것에 매여 버둥거립니다. 돈이 없으면 없는 것에 매여 돈이 있으면 좋겠다고 생각합니다. 그런데 돈이 있으면 가진 돈을 잃어버릴까 걱정하며 전전긍긍합니다.사도 바울은 자족하는 법을 배웠다고 말합니다. 그래서 그는 낮은 자리에 처할 수 있었고 높은 자리에도 처할 수 있었습니다. 가난한 자리에도 있을 수 있었고 부요한 자리에도 있을 수 있었습니다.자족하는 법을 배워야 진정한 능력자가 됩니다. 그렇다면 어떻게 해야 자족할 줄 아는 사람이 될까요. 예수님께 매여 있어야 합니다. 그분 안에 있어야 한다는 말입니다.예수 그리스도를 위해 살려고 하지 마십시오. 오만해지고 교만해질 뿐입니다. 그렇지 않으면 낙심하고 낙망합니다. 그저 그분 안에 사십시오. 그것이 자족의 비결입니다.탁영철 목사(뉴젠아카데미 대표)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지