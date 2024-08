[오늘의 QT] 범사에 감사하라

범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라.(살전 5:18)Give thanks in all circumstances, for this is God’s will for you in Christ Jesus.(1 Thessalonians 5:18)크리스천에게 감사는 능력입니다. 왜 그렇습니까. 첫째, 범사에 감사하는 사람은 자기 자신의 마음을 다스린다는 것을 의미하기 때문입니다. 노하기를 더디 하는 자는 용사보다 낫고 자기 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 낫습니다.(잠 16:32) 둘째로, 범사에 감사하는 사람은 환경과 여건에 지배당하지 않기 때문입니다. 하나님은 자기 백성이 상황에 따라 흔들리는 사람으로 존재하는 것을 원치 않으십니다. 셋째로, 가장 매력적인 모습이 되기 때문입니다. 입에 불평을 달고 사는 사람 옆에 있으면 스트레스가 됩니다. 그러나 항상 감사하는 사람과 동행하면 삶이 즐겁습니다. 이런 사람은 다른 사람의 마음을 끌어당깁니다. 그리고 하나님의 마음을 움직입니다.기독교에서 감사는 결과가 아니라 원인입니다. 복을 받아서 감사하는 게 아니라 감사하기 때문에 복을 받습니다. 어떤 상황에서도 하나님께 감사의 제사를 쌓는 사람이 될 때 크리스천으로서의 강력한 삶을 꾸려나갈 수 있습니다. 삼류인생은 불평하므로 어려움을 더 키우고 이류인생은 어려움을 겨우 견디며 나아가고 일류인생은 감사하므로 어려움을 축복으로 바꿉니다.탁영철 목사(뉴젠아카데미 대표)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지