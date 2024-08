[오늘의 QT] 예수님의 마음을 품으라

너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니.(빌 2:5)Your attitude should be the same as that of Christ Jesus.(Philippians 2:5)‘조이럭 클럽’이란 영화에서는 모녀가 다투는 장면이 나옵니다. 그런데 엄마가 딸에게 이렇게 말합니다. “다른 사람들은 좋은 게(good crab)를 골라서 먹지만 너는 다른 사람들이 좋은 것을 먹도록 상태가 좋지 않은 게(bad crab)를 골라서 먹더구나. 그것은 네가 좋은 마음(good heart)을 가졌다는 것을 의미한다. 나는 그것을 봤다.” 좋은 마음은 좋은 태도로 나타납니다. 이런 의미에서 사도 바울은 빌립보 교인들에게 예수 그리스도의 마음을 품으라고 권면합니다.2차 세계대전 때 인간의 몸으로 생체 실험을 한 과학자들은 뛰어난 머리를 가졌지만 행동은 혐오스러웠습니다. 최악의 마음을 가졌기 때문입니다. 세상을 아름답게 만드는 것은 좋은 머리가 아니라 따뜻한 마음입니다. 사는 집의 크기는 넓히려 애쓰면서 마음의 크기를 넓히려 노력하지 않기 때문에 세상은 더 각박하고 삶이 어려워집니다. 인간의 행복은 결국 머리가 아니라 마음에 달려 있습니다. 어떤 마음을 품고 사는지 점검해보지 않으시겠습니까. 날마다 예수님의 마음을 본받기 위해 노력해야 합니다. 우리의 마음을 점검하고 더 따뜻하고 넓은 마음을 가지기 위해 노력합시다. 예수 그리스도의 마음을 품고 살아갑시다.탁영철 목사(뉴젠아카데미 대표)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지