[오늘의 QT] 신앙의 목표

우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니.(행 4:20)For we can not help speaking about what we have seen and heard.(Acts 4:20)여러분들께서는 하나님을 믿으면서 신앙의 목표가 무엇이라고 생각하십니까. 혹시 신앙의 목표가 구원받는 것으로 생각하십니까. 우리가 구원받는 것은 우리의 목표가 아닌 하나님의 목표입니다. 하나님의 목표는 하나님나라를 건설하시고 우리를 그 나라의 백성으로 삼으시는 것입니다. 그리고 하나님의 백성을 구원시키시기 위해 독생자를 이 땅에 보내셨습니다. 그러므로 우리가 구원받는 것은 우리의 신앙 목표가 아니고 하나님의 목표인 것입니다.그러면 우리의 신앙 목표는 무엇이 돼야 할까요. 예수님의 사도 11명이 가룟 유다를 대신할 새로운 사도를 뽑을 때 제시했던 조건은 '사도들과 함께 예수님께서 부활하심을 증언할 사람'이라고 사도행전 1장 22절에 기록돼 있습니다. 이것이 우리 신앙의 목표가 돼야 합니다. 하나님의 은혜가 너무 크고 하나님의 그 놀라운 비밀을 깨닫게 돼 그 벅찬 마음을 이웃들과 나누지 않으면 안 될 상황에 이르면 오늘 본문 말씀처럼 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없게 됩니다. 그리고 내가 무엇을 전해야 할지에 대한 걱정을 할 필요가 없게 됩니다. 왜냐하면 사도행전 1장 8절 말씀처럼 증인으로서 증언할 때 성령께서 임하시게 되고 성령이 임하시면 권능을 받게 되기 때문입니다.박순형 목사(남양주 필리아교회)