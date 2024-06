[오늘의 QT] 역전의 은혜를 기대하라

우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라.(롬 8:28)And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.(Romans 8:28)모든 운동 경기에서 가장 중요한 건 승리하는 것입니다. 승리 중에서도 역전승은 큰 감동을 줍니다. 신앙도 마찬가지입니다. 때로는 하나님이 지는 것 같아 보일 때가 있습니다. 그러나 결국 하나님이 승리하십니다.예수님이 십자가 못 박혀 돌아가셨을 때 제자들은 예수님이 실패했다고 생각하고 모두 떠났습니다. 그러나 사흘 만에 부활하신 예수님은 실패자가 아니라 승리자임을 증명하셨습니다. 당장 우리 눈에 보이지 않지만 하나님의 구원 역사는 지금도 이렇게 진행형입니다. 그러므로 성도는 주어진 상황과 환경에 주눅 들지 말고 모든 걸 극복하고 역전시키는 하나님의 은혜를 기대해야 합니다.주어진 상황이 어렵고 환경이 안 좋다고 낙심하고 주저앉는 것은 신앙인의 자세가 아닙니다. 어떤 상황 속에서도 성도는 하나님이 모든 걸 다스리시고 통치하고 계심을 믿어야 합니다. 하나님은 실패하고 연약한 자들을 역전의 승리자가 되게 하시는 분이십니다. 합력하여 선을 이뤄 역전케 하시는 하나님을 믿으며 믿음의 행진을 계속하기를 바랍니다.김승민 목사(원미동교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지