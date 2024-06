[오늘의 QT] 위의 것을 생각하라

위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라.(골 3:2)Set your minds on things above, not on earthly things.(Colossians 3:2)“고귀하게 태어난 사람은 고귀하게 행동해야 한다”는 뜻의 ‘노블레스 오블리주’는 과거 로마제국 귀족의 불문율이었습니다. 로마제국 귀족은 노블레스 오블리주 실천에 자부심을 느끼고 있었습니다.그리스도인에게도 하나님의 뜻에 맞는 ‘그리스도인다운 삶’이 있습니다. 사도 바울은 그리스도인다운 삶이 무엇인지 우리에게 깨우쳐 주고 있습니다. 사도 바울은 골로새 교회 성도들에게 그리스도인다운 삶은 ‘위의 것을 추구하는 삶’이라고 권면하고 있습니다. 진정한 그리스도인은 옛사람과 그 행위를 벗어 버리고 하나님의 형상을 닮아가는 것을 삶의 목표로 삼습니다. 그리스도인은 하나님 닮아가는 것을 기뻐하는 사람입니다.그리스도인은 옛 본성의 삶에서 새생명의 삶으로 옮겨진 사람입니다. 우리의 옛 자아는 예수 그리스도를 믿고 세례를 받아 그리스도와 함께 십자가에서 죽었습니다. 그리스도의 죽음과 부활로 우리는 새생명을 얻은 것입니다. 옛 사람은 죽고 새사람이 된 것입니다. 이렇게 새생명을 얻은 자는 삶의 목적과 방향이 달라질 수밖에 없습니다. 이전엔 육체의 욕망을 좇았으나 이제는 하나님의 뜻을 따라 살아가야 합니다. 이것이 바로 위의 것을 추구하는 삶의 방식입니다. 바로 예수님을 닮는 삶입니다.김승민 목사(부천 원미동교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지