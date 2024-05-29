¹ÚºÀ¡¤°Ý¹«¿¡ ÁöÃÄ °ü·á ¹Î°£ú¼ ·¯½Ã¡¦ 996¸í Ãë¾÷½É»ç

ÇÑÈ±×·ìÀº ÃÖ±Ù »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ °íÀ§ °ü·á Ãâ½ÅÀÎ ÁÖ¿µÁØ Àü »ê¾÷Á¤Ã¥½ÇÀåÀ» ÇÑÈÇ»Ã³ÇÁ·çÇÁ »ç¾÷Àü·«´ã´ç »çÀåÀ¸·Î ¿µÀÔÇß´Ù. ÇÑÈ°¡ °è¿»ç »çÀåÀ¸·Î 1±Þ ÀÌ»ó °íÀ§ °ü·á¸¦ ¿µÀÔÇÑ °ÍÀº Ã³À½ÀÌ´Ù. ÇàÁ¤°í½Ã 37È¸ÀÎ ÁÖ »çÀåÀº »ê¾÷ Á¤Ã¥ÀÇ ¾ç´ë ÃàÀÎ »ê¾÷°ú ¿¡³ÊÁö Á¤Ã¥À» ¼··ÆÇÑ ÀÚÅ¸°øÀÎ ¡®¿¡ÀÌ½º¡¯·Î ²ÅÈù´Ù. ÇÑÈµµ ÀÌ¸¦ °í·ÁÇØ ÇÙ½É °è¿»ç ¿î¿µÀ» ¸Ã±ä °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. SK±×·ìÀÌ 2³â Àü ±èÁ¤ÀÏ Àü »ê¾÷ºÎ ½ÅÅë»óÁú¼Àü·«½ÇÀåÀ» SK½ºÄù¾î ºÎ»çÀåÀ¸·Î ¿µÀÔÇØ ÁßÃ¥À» ¸Ã±ä °Í°ú ´àÀº²ÃÀÌ´Ù.
Àç°èÀÇ ¡®·¯ºêÄÝ¡¯À» ¹Þ´Â °ü·áµéÀÌ ´Ã°í ÀÖ´Ù. °íÀ§Á÷Àº ¹°·Ð Á÷Á¦»ó 2~4±ÞÀÎ ±¹ÀåÀÌ³ª °úÀå±Þ¿¡¼µµ µÎ°¢À» ³ªÅ¸³»´Â ÀÎÀçµéÀº Àç°èÀÇ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ´Â´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ´Â Áö³ÇØ ¸» ±âÈ¹ÀçÁ¤ºÎ Ãâ½ÅÀÎ ÀÌº´¿ø Àü ´ëÅë·É½Ç ¼±ÀÓÇàÁ¤°üÀ» IRÆÀ ºÎ»çÀåÀ¸·Î ¿µÀÔÇß´Ù. Çö´ëÀÚµ¿Â÷´Â Áö³´Þ ÀåÀç·® Àü »ê¾÷ºÎ ´ÙÀÚÇù·Â°úÀåÀ» ¿µÀÔÇØ ±Û·Î¹úÅë»óÁ¤Ã¥½Ç »ó¹« Á÷Ã¥À» ¸Ã°å´Ù. Çö´ëÂ÷´Â ÃÖ±Ù 1³â »çÀÌ Á¤ºÎ ºÎÃ³ °úÀå±Þ¸¸ 2¸íÀ» ¿µÀÔÇß´Ù. Àç°è»Ó ¾Æ´Ï¶ó ¹ý¹«¹ýÀÎ(·ÎÆß)¿¡¼µµ °ü·Ã ¹ý·ü¿¡ Á¤ÅëÇÑ °ü·á Ãâ½ÅÀ» ¼±È£ÇÑ´Ù. ¹ÎÇý¿µ Àü °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °úÀåÀº Áö³ 2¿ù ¹ý¹«¹ýÀÎ ÀÌÁ¦·Î ÀÚ¸®¸¦ ¿Å°å´Ù.
ÀÌÁ÷ÇÑ »ó´ç¼ö´Â ¾÷¹«¿Í ¿¬°ü¼ºÀÌ ÀÖ´Â °÷À¸·Î ÀÚ¸®¸¦ ¿Å°å´Ù. 28ÀÏ ÀÎ»çÇõ½ÅÃ³ ÀÎ»çÅë°è¿¬º¸¿¡ µû¸£¸é 2022³â 917¸íÀÌ´ø Ãë¾÷ ½É»ç ´ë»óÀÚ ¼ö°¡ Áö³ÇØ¿¡´Â 996¸íÀ¸·Î 1³â »çÀÌ 8.6% ´Ã¾ú´Ù. ÅðÁ÷ÇÑ °ø¹«¿øÀÌ ÀÚ½ÅÀÌ ¸Ã¾Ò´ø ºÐ¾ß¿Í °ü·ÃµÈ ¾÷Ã¼¿¡ ÀçÃë¾÷ÇÒ °æ¿ì À¯ÂøÀ» ¸·±â À§ÇØ Ãë¾÷½É»ç¸¦ ¹Þ¾Æ¾ß ÇÏ´Âµ¥, ±× ¼ö°¡ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ´Ù´Â ÀÇ¹Ì´Ù.
¹Î°£ ¿µ¿ª¿¡¼ °ü·á Ãâ½ÅÀ» ¼±È£ÇÏ´Â ÀÌÀ¯·Î´Â Àü¹®¼º°ú ³ÐÀº ÀÎ¸ÆÀÌ ²ÅÈù´Ù. °ð¹Ù·Î ½ÇÀü ÅõÀÔÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ·ÂÁ÷ÀÌ¶ó´Â °ÍÀÌ´Ù. ¼º°ú¸¦ ³»´Â »ç·Ê°¡ ³ªÅ¸³ª´Â °Íµµ ÇÏ³ªÀÇ ¿äÀÎÀÌ´Ù. HDÇö´ëÀÏ·ºÆ®¸¯Àº »ê¾÷ºÎ Â÷°ü Ãâ½ÅÀÎ Á¶¼® ´ëÇ¥ÀÌ»ç¸¦ ¿µÀÔÇÑ µÚ Àü·Ê ¾ø´Â ½ÇÀûÀ» ³»°í ÀÖ´Ù. Àü·Â±â±â »ç¾÷ È£È²±â¿Í Á¶ ´ëÇ¥ÀÌ»çÀÇ °æ¿µ ´É·ÂÀÌ ¸Â¹°¸° °á°ú¹°ÀÌ¶ó´Â ÇØ¼®ÀÌ ³ª¿Â´Ù.
½Ç·ÂÀÌ ÃâÁßÇÑ ÀÌµéÀÌ °øÁ÷À» ³»·Á³õ°í ¹Î°£À¸·Î °¡´Â »ç·Ê´Â ÇàÁ¤°í½Ã¸¦ °ÅÃÄ 5±Þ »ç¹«°üÀ¸·Î ÀÓ¿ëµÈ ÀÌµéÀÇ ¸¶À½À» µÚÈçµç´Ù. ±âÀçºÎ¿¡¼± 5±Þ »ç¹«°üÀÌ ¾ÏÈ£ÈÆó°Å·¡¼Ò µÎ³ª¹«·Î °í¾× ¿¬ºÀÀ» ¹Þ°í ÀÌÁ÷ÇÑ »ç·Ê°¡ ¿©ÀüÈ÷ È¸ÀÚÇÑ´Ù. ÀÌÁ÷ÀÌ ½±Áö ¾ÊÀº È¯°æÀ» °í·ÁÇØ ¾Æ¿¹ »õ·Î¿î Áø·Î¸¦ ÅÃÇÑ ÀÌµéµµ ÀÖ´Ù. ÇÑ °æÁ¦ºÎÃ³ °ü°èÀÚ´Â ¡°»ç¹«°üÀÇ °æ¿ì Åð»çÇÏ°í ·Î½ºÄð·Î °¡´Â »ç·Ê°¡ Á¾Á¾ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾È´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ´Â 5±Þ ÅðÁ÷ÀÚ°¡ ¸¹Àº Çö½Ç°ú °áºÎµÈ´Ù. ÀÎ»çÇõ½ÅÃ³¿¡ µû¸£¸é 2022³â »çÇ¥¸¦ ¾²°í ³ª°¡ ÀÇ¿ø¸éÁ÷µÈ °ø¹«¿øÀº 1101¸íÀÌ´Ù. ÀÌ Áß Àý¹Ý¿¡ °¡±î¿î 500¸íÀÌ 5±ÞÀÌ¾ú´Ù. ¿©±â¿¡ ½Å±Ô ÀÓ¿ë Á÷ÈÄ ±×¸¸µÎ´Â »ç·Êµµ ±Þ°ÝÈ÷ ´Ã°í ÀÖ´Ù. °ø¹«¿ø¿¬±Ý°ø´Ü¿¡ µû¸£¸é ÀüÃ¼ ÅðÁ÷°ø¹«¿ø Áß ½Å±Ô ÀÓ¿ë ÅðÁ÷ÀÚÀÇ ºñÀ²Àº 2019³â 17.1%¿¡¼ Áö³ÇØ 23.7%·Î 6.6%³ª Æ÷ÀÎÆ® Áõ°¡Çß´Ù.
°øÁ÷ÀÌ ¿Ü¸é¹Þ´Â ÀÌÀ¯·Î´Â ¡®»ó´ëÀû ¹ÚºÀ¡¯ÀÌ Ã¹¼Õ¿¡ ²ÅÈù´Ù. ÃÖ±Ù 5³â µ¿¾È ¿¬Æò±Õ °ø¹«¿ø º¸¼ö ÀÎ»ó·üÀº 1.7%¿¡ ±×Ä£´Ù. °°Àº ±â°£ ¹Î°£ ±â¾÷ÀÇ ¿¬Æò±Õ ÀÓ±Ý ÀÎ»ó·ü(3.3%)ÀÇ Àý¹Ý ¼öÁØÀÌ´Ù. ¹°°¡°¡ Ä¡¼Ú´Â »óÈ²À» °í·ÁÇÏ¸é »ó´ëÀûÀ¸·Î ÀÓ±ÝÀÌ °¨¼ÒÇÏ´Â È¿°ú¸¦ Ã¼°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ¹ÝÇØ ¾÷¹«´Â °úÁßÇÏ°í ¡®ºÎ´ã½º·¯¿ï¡¯ ¶§°¡ ÀûÁö ¾Ê´Ù. Á¤±ÇÀÌ ¹Ù²ð ¶§¸¶´Ù »õ·Î¿î Á¤Ã¥ ¹æÇâ¿¡ ¸ÂÃç ÀÏÇÏ´Ù º¸¸é Â÷±â Á¤±Ç¿¡¼ °¨»ç¿øÀÇ °¨»ç¸¦ ¹ÞÀ» À§ÇèÀ» °¨¼öÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÍ¸íÀ» ¿ä±¸ÇÑ °æÁ¦ºÎÃ³ °úÀå±Þ °ü°èÀÚ´Â ¡°°ø¹«¿ø ¿¬±Ýµµ ÁÙ¾ú°í ¹Î°£ ±â¾÷¿¡¼µµ ¿äÁòÀº Á¤³âÀ» Ã¤¿ï ¼ö ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ¶ó Á¤³â ÀÌÁ¡µµ ¾ø´Ù. Ã³¿ì¸¦ °³¼±ÇØ¾ß Áß¾ÓºÎÃ³¿¡ ³²´Â ÀÎÀçµéÀÌ ´Ã¾î³¯ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¼¼Á¾=½ÅÁØ¼· ±Ç¹ÎÁö ±èÇýÁö ÀÌÀÇÀç ±âÀÚ sman321@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö