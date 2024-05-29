HBM¿¡ ´Þ¸° 2ºÐ±â ¼ºÀûÇ¥¡¦ ¹ÝµµÃ¼ ÅõÅé ¾ç»ê °æÀï

°í´ë¿ªÆø¸Þ¸ð¸®(HBM) ½ÃÀå¿¡¼ ±¹³» ¸Þ¸ð¸® ¹ÝµµÃ¼ ¡®ÅõÅé¡¯ÀÌ »çÈ°À» °É°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡¼ ´ÙÀ½ ½ÂºÎÃ³µµ ¡®HBM¡¯ÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. »ý¼ºÇü ÀÎ°øÁö´É(AI) ¿Ç³ÀÌ ÀÌ¾îÁö¸é¼ HBMÀÇ °ø±ÞÀÌ ¼ö¿ä¸¦ µû¶ó°¡Áö ¸øÇÏ´Â ¼ö±Þ ºÒ±ÕÇüÀÌ ½ÉÈÇÏ°í ÀÖ¾î¼´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ¿Í SKÇÏÀÌ´Ð½º´Â °¢°¢ Â÷¼¼´ë HBM Á¦Ç° ¾ç»êÀ» ¼µÎ¸¥´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
28ÀÏ ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é »ï¼ºÀüÀÚ¿Í SKÇÏÀÌ´Ð½º´Â ÃÖ½Å HBM ¾ç»ê °èÈ¹À» °æÀïÀûÀ¸·Î ³»³õ°í ÀÖ´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ´Â ¿Ã 2ºÐ±â ³» HBM3E 12´Ü ¾ç»êÀ» ½ÃÀÛÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. SKÇÏÀÌ´Ð½º´Â 3ºÐ±âºÎÅÍ HBM3E 12´Ü °ø±Þ¿¡ ³ª¼°í 6¼¼´ë Á¦Ç°ÀÎ HBM4 12´Ü ¾ç»ê ½ÃÁ¡Àº ¿À´Â 2026³â¿¡¼ ³»³âÀ¸·Î ¾Õ´ç°å´Ù.
¿ÃÇØ HBM3E 12´ÜÀÇ ¾ç»ê ¼º°øÀº ¸Þ¸ð¸® ¹ÝµµÃ¼ ½ÃÀåÀÇ ÁÖ¿ä ÀÌ½´·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ´Â HBM3E¸¦ °ø±ÞÇÏ±â À§ÇØ ¿£ºñµð¾Æ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ´Ù¼ö ¾÷Ã¼¿Í Ä÷(Á¦Ç°) Å×½ºÆ®¸¦ °ÅÄ¡°í ÀÖ´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ´Â ¡°Ä÷ Å×½ºÆ®°¡ ¿øÈ°È÷ ÁøÇà ÁßÀÌ¸ç 2ºÐ±â ¾È¿¡ ¾ç»êÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù¡±´Â ÀÔÀåÀ» °ßÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. Ä÷ Å×½ºÆ®¿¡´Â Á¦Ç° ¼º´É °ËÁõ»Ó ¾Æ´Ï¶ó °í°´»çÀÇ ¿äÃ» »çÇ×À» Á¦Ç°¿¡ ¹Ý¿µÇÏ´Â °úÁ¤µµ Æ÷ÇÔµÈ´Ù.
HBM3E 8´ÜÀ» ¿£ºñµð¾Æ¿¡ °ø±ÞÇÏ°í ÀÖ´Â SKÇÏÀÌ´Ð½º´Â ÀÌ´Þ °í°´»ç¿¡ HBM3E 12´Ü Á¦Ç°ÀÇ »ùÇÃÀ» Á¦°øÇß´Ù. ÃÖ±Ù ±ÇÀç¼ø SKÇÏÀÌ´Ð½º ºÎ»çÀåÀº ¿µ±¹ ÆÄÀÌ³½¼ÈÅ¸ÀÓ½º ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¡°HBM3E ¼öÀ²Àº ¸ñÇ¥Ä¡ÀÎ 80%¿¡ °ÅÀÇ µµ´ÞÇß´Ù¡±¸ç ÀÚ½Å°¨À» ³»ºñÃÆ´Ù.
Æ¯È÷ ¾÷°è´Â SKÇÏÀÌ´Ð½ºÀÇ ³»³â HBM4 12´Ü ¾ç»ê °èÈ¹¿¡ ÁÖ¸ñÇÑ´Ù. HBM4´Â ´ë¿ªÆø, ¿ë·®, Àü·Â È¿À² µî ¼º´É¿¡¼ HBM3E¸¦ ¾Õ¼´Â ¸ðµ¨ÀÌ´Ù. SKÇÏÀÌ´Ð½º´Â HBM3E±îÁö ÀÚÃ¼ °øÁ¤À¸·Î °¡Àå ¾Æ·§´Ü(º£ÀÌ½º ´ÙÀÌ)À» ¸¸µé¾úÀ¸³ª, HBM4ºÎÅÍ´Â ´ë¸¸ ÆÄ¿îµå¸®(¹ÝµµÃ¼ À§Å¹ »ý»ê) TSMC¿Í Çù¾÷ÇØ ÃÊ¹Ì¼¼ °øÁ¤ÀÎ ·ÎÁ÷ ¼±´Ü °øÁ¤À» Àû¿ëÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ÇÑ ¾÷°è °ü°èÀÚ´Â ¡°HBM4´Â HBM3Eº¸´Ù °øÁ¤ °úÁ¤ÀÌ ÈÎ¾À ±î´Ù·Î¿îµ¥, SK°¡ ¾ç»êÀ» 1³â ¾Õ´ç±æ ¼ö ÀÖ´Ù°í ÇØ¼ ³î¶ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ´Ù¸¸ HBM4 ¾ç»êÀÌ °èÈ¹´ë·Î ÀÌ·ïÁúÁö´Â ºÁ¾ß ÇÑ´Ù´Â ½ÅÁß·Ðµµ ÀÖ´Ù.
¿ÃÇØµµ HBMÀÌ ½ÂºÎÃ³·Î ÀÛ¿ëÇÏ´Â ¹è°æ¿¡´Â ¿£ºñµð¾Æ°¡ ÀÖ´Ù. ¿£ºñµð¾Æ°¡ ²÷ÀÓ¾øÀÌ »õ·Î¿î AI ¹ÝµµÃ¼ ¸ðµ¨À» ³»³õÀ¸¸é¼ ÇØ´ç ¹ÝµµÃ¼ÀÇ ÇÙ½É ºÎÇ°ÀÎ HBM ¼ö¿ä°¡ Á¡Á¡ ´õ ´Ã°í ÀÖ´Ù. ¿£ºñµð¾ÆÀÇ Áö³ 1ºÐ±â(È¸°è¿¬µµ ±âÁØ 2~4¿ù) ¸ÅÃâÀº 260¾ï4000¸¸ ´Þ·¯(¾à 35Á¶3800¾ï¿ø)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 169¾ï ´Þ·¯(¾à 22Á¶9000¾ï¿ø)·Î Àü³â ´ëºñ 8¹è°¡·® ¶Ù¾ú´Ù. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀº ¹«·Á 65%¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. ¿£ºñµð¾Æ¿¡ HBM3¸¦ µ¶Á¡ °ø±ÞÇÏ´Â SKÇÏÀÌ´Ð½º¿¡´Â È£Àç´Ù. ·ù¿µÈ£ NHÅõÀÚÁõ±Ç ¿¬±¸¿øÀº ¡°¿£ºñµð¾Æ ½ÇÀû ¹ßÇ¥¸¦ ÅëÇØ ±â¾÷µéÀÌ ¿©ÀüÈ÷ AI ÅõÀÚ¿¡ ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ°í (AI ¹ÝµµÃ¼¿¡¼) ¿£ºñµð¾Æ°¡ °¡Àå ¾Õ¼°í ÀÖÀ½ÀÌ È®ÀÎµÆ´Ù¡±¸ç ¡°½ÃÀåÀÌ ¿£ºñµð¾Æ HBM ³³Ç° ¼º°ø ¿©ºÎ¿¡ ¹Î°¨ÇÏ°Ô ¹ÝÀÀÇÏ´Â ÀÌÀ¯¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Á¶¹Î¾Æ ±âÀÚ minajo@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö