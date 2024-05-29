¼­¿ïÀº 37ºÐ µµ½Ã¡¦ ¼öµµ±Ç¼­ ¼­¿ï Ãâ±Ù ½Ã°£Àº 71ºÐ

ÆòÀÏ ÇÏ·ç µ¿¾È ¼öµµ±ÇÀ» ¿À°¡´Â ÀÎ±¸ÀÌµ¿ÀÌ ÃÑ 7100¸¸¿© °Ç¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ¼¿ï·Î ÇâÇÏ´Â ¼öµµ±Ç ½Ã¹ÎµéÀÇ Ãâ±Ù ½Ã°£Àº Æò±Õ 71ºÐÀÌ¾úÀ¸¸ç, ¹Ý´ë·Î ¼öµµ±ÇÀ¸·Î ÇâÇÏ´Â ¼¿ï½Ã¹ÎµéÀº Ãâ±Ù ½Ã°£À¸·Î Æò±Õ 59.4ºÐÀ» ¼Ò¿äÇß´Ù.
¼¿ï½Ã´Â ½Ç½Ã°£ Åë½Å¡¤°ø°ø ºòµ¥ÀÌÅÍ¸¦ À¶ÇÕÇØ ¼öµµ±Ç °ÅÁÖÀÚÀÇ ¸ðµç ÀÌµ¿À» 20ºÐ ´ÜÀ§·Î Áý°èÇÏ´Â ¡®¼öµµ±Ç »ýÈ°ÀÌµ¿ µ¥ÀÌÅÍ¡¯¸¦ 28ÀÏ °ø°³Çß´Ù. µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® °á°ú ¿ÃÇØ 1¿ù 16ÀÏ ±âÁØ ¼¿ï¡¤°æ±â¡¤ÀÎÃµ ¼öµµ±Ç¿¡¼ Ãâ¹ß ¶Ç´Â µµÂøÁö°¡ µÇ´Â ÀÌµ¿Àº ÇÏ·ç 7135¸¸°ÇÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù. °æ±âµµ°¡ Ãâ¹ß ¶Ç´Â µµÂøÁö°¡ µÇ´Â ÀÌµ¿ÀÌ 51%·Î °¡Àå ¸¹¾Ò´Ù. ¼¿ï(38%), ÀÎÃµ(10%)ÀÌ µÚ¸¦ ÀÌ¾ú´Ù.
Ãâ±Ù ½Ã°£Àº ÀÎÃµ¡æ¼¿ïÀÌ 76.5ºÐÀ¸·Î °¡Àå ¿À·¡ °É¸®´Â °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. °æ±â¡æ¼¿ï(65.4ºÐ), ¼¿ï¡æÀÎÃµ(64.3ºÐ)µµ 1½Ã°£À» ³Ñ°å´Ù. ¼¿ï¡æ°æ±â´Â 54.4ºÐÀÌ¾ú´Ù. °°Àº Áö¿ªÀ¸·Î Ãâ±ÙÇÒ ½Ã¿¡´Â ¼¿ïÀÌ 35.3ºÐÀÌ ¼Ò¿äµÆÀ¸¸ç °æ±â°¡ 27.6ºÐ, ÀÎÃµÀÌ 25.9ºÐÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
¼¿ï½Ã¹ÎÀÇ Ãâ±Ù ½Ã°£´ë(¿ÀÀü 7¡9½Ã) ÀÌµ¿ÇöÈ²À» º¸¸é 89%°¡ ¼¿ï ³»·Î Ãâ±ÙÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. 10%´Â °æ±âµµ·Î, ³ª¸ÓÁö 1%´Â ÀÎÃµÀ¸·Î Ãâ±ÙÇß´Ù. °æ±âµµ´Â µµ³»·Î Ãâ±ÙÇÏ´Â ÀÎ±¸°¡ 81%·Î °¡Àå ¸¹¾ÒÀ¸¸ç 17%´Â ¼¿ï·Î, 2%´Â ÀÎÃµÀ¸·Î ÇâÇß´Ù. ÀÎÃµÀº 77%°¡ Áö¿ª ³»·Î Ãâ±ÙÇßÀ¸¸ç °æ±âµµ¿Í ¼¿ï·Î Ãâ±ÙÇÏ´Â ÀÎ±¸´Â °¢°¢ 12%, 11%·Î ÃßÁ¤µÆ´Ù.
¼¿ïÀº Æò±Õ 37ºÐ ³» ÀÏ»ó°ú ¹ÐÁ¢ÇÑ ÁöÁ¡À¸·Î ÀÌµ¿ÀÌ °¡´ÉÇÑ µµ½Ã·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. °æ±â´Â 40ºÐ µµ½Ã, ÀÎÃµÀº 41ºÐ µµ½Ã¿´´Ù. °Å¸®·Î È¯»êÇÏ¸é ¼¿ï½Ã¹ÎÀº Æò±Õ 6§° ¹Ý°æ ³»¿¡ »ýÈ°±ÇÀÌ Çü¼ºµÅ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù. °æ±â¿Í ÀÎÃµÀº 9§° ¹Ý°æ ³»¿¡ »ýÈ°±ÇÀÌ ±¸¼ºµÆ´Ù.
¡®¼öµµ±Ç »ýÈ°ÀÌµ¿ µ¥ÀÌÅÍ¡¯´Â ¼¿ï½Ã¿Í °æ±âµµ, ÀÎÃµ½Ã, Åë°èÃ», KT, ¼öµµ±Ç 3°³ ¿¬±¸¿øÀÌ ±â¼ú Çù·ÂÀ» ÅëÇØ °³¹ßÇÑ ½Ã½ºÅÛÀÌ´Ù. ´ëÁß±³Åë ÀÌ¿ë ±â·Ï°ú ¼¾¼½º(ÀÎ±¸ÁÖÅÃÃÑÁ¶»ç) µî °ø°ø ºòµ¥ÀÌÅÍ¿Í KT ½Ã±×³Î µ¥ÀÌÅÍ¸¦ ¼öµµ±Ç 4¸¸1000¿©°³ ±¸¿ª¿¡ Ãß°èÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î »êÃâµÈ´Ù. ÃâÅð±Ù°ú µîÇÏ±³ µî Á¤±âÀûÀÎ ÀÌµ¿Àº ¹°·Ð ¼îÇÎ, °ü±¤ µî Àü±¹¿¡¼ ¿À°¡´Â ¸ðµç ÀÌµ¿ µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÀÌ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ±â·ÏµÈ´Ù.
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¼ÛÅÂÈ ±âÀÚ alvin@kmib.co.kr
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