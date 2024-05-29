¾ÆÀÌ°¡ ¾ø´Ù¡¦ ¼­¿ï, 30³â µÚ ÀÎ±¸ 700¸¸¸í´ë·Î Ãß¶ô

ÀúÃâ»ý¡¤°í·ÉÈ ¿©ÆÄ·Î 2052³â ¼¿ï ÀÎ±¸°¡ 700¸¸¸í´ë·Î Ãß¶ôÇÑ´Ù´Â ¿¹ÃøÀÌ ³ª¿Ô´Ù. Àü ±¹¹ÎÀ» ³ªÀÌ¼øÀ¸·Î Á¤·ÄÇØ Áß¾Ó¿¡ À§Ä¡ÇÏ´Â ÁßÀ§ ¿¬·Éµµ °°Àº ½Ã±â 60¼¼ ÅÎ¹Ø¿¡ ÀÌ¸¦ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
28ÀÏ Åë°èÃ»ÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®Àå·¡ÀÎ±¸Ãß°è ½Ã¡¤µµÆí 2022~2052³â¡¯¿¡ µû¸£¸é ÇÑ±¹ ÃÑÀÎ±¸´Â 2022³â 5167¸¸¸í¿¡¼ 30³â ÈÄÀÎ 2052³â 4627¸¸¸íÀ¸·Î 541¸¸¸í(-10.5%) °¨¼ÒÇÑ´Ù. ÀÌ´Â ÇÕ°èÃâ»êÀ²¡¤±â´ë¼ö¸í µî º¯¼ö¸¦ Áß°£ ¼öÁØÀ¸·Î °¡Á¤ÇÑ ÁßÀ§ ½Ã³ª¸®¿À´Ù. Åë°èÃ»Àº 2052³â±îÁö Àü±¹ 17°³ ½Ã¡¤µµ Áß 15°÷ÀÇ ÀÎ±¸°¡ °¨¼ÒÇÑ´Ù°í ³»´ÙºÃ´Ù.
ÀÌ Áß ¼¿ïÀº 942¸¸¸í¿¡¼ 793¸¸¸íÀ¸·Î 149¸¸¸í(-15.8%) ÁÙ¾ú´Ù. ºÎ»ê(-85¸¸¸í¡¤-25.8%) °æ³²(-69¸¸¸í¡¤-21.0%) ¿ï»ê(-28¸¸¸í¡¤-25.7%) Áö¿ªÀº °¨¼ÒÀ²ÀÌ 20%¸¦ ³Ñ°å´Ù. ÀÎ±¸°¡ Áõ°¡ÇÏ´Â ½Ã¡¤µµ´Â ¼¼Á¾(16¸¸¸í) °æ±â(12¸¸¸í) 2°÷»ÓÀÌ¾ú´Ù.
»ý»êÀÎ±¸ °¨¼Ò Æøµµ µÎµå·¯Á³´Ù. Àü±¹ 15~64¼¼ »ý»ê¿¬·ÉÀÎ±¸´Â 2022³â 3647¸¸¸í¿¡¼ 2052³â 2380¸¸¸íÀ¸·Î 1267¸¸¸í(35.2%) ÁÙ¾îµç´Ù. »ý»ê¿¬·ÉÀÎ±¸°¡ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßµµ 2022³â 71.1%¿¡¼ 2052³â 51.4%·Î ¾à 20% Æ÷ÀÎÆ® ³·¾ÆÁø´Ù. Æ¯È÷ Á¶¼±¾÷ Ä§Ã¼·Î Ã»³â ÀÎ±¸ ÀÌÅ»ÀÌ ½ÉÇÑ ¿ï»êÀº »ý»ê¿¬·ÉÀÎ±¸°¡ 2022³â(81¸¸¸í) ´ëºñ Àý¹ÝÀÎ 41¸¸¸í±îÁö ÂÉ±×¶óµç´Ù.
Àü±¹ ÁßÀ§ ¿¬·ÉÀº 2022³â 44.9¼¼¿¡¼ 2052³â 58.8¼¼±îÁö »ó½ÂÇÑ´Ù. Àü³²¡¤°æºÏ¡¤°æ³² µî 9°³ ½Ã¡¤µµÀÇ ÁßÀ§ ¿¬·ÉÀº 60¼¼¸¦ ³Ñ±æ Àü¸ÁÀÌ´Ù. »ó´ëÀûÀ¸·Î ³·Àº ¼¼Á¾ÀÇ ÁßÀ§ ¿¬·Éµµ 2052³â ¡®ÁöÃµ¸í¡¯À» ³Ñ±ä 52.1¼¼·Î ¿¹ÃøµÈ´Ù.
¼¼Á¾=ÀÌÀÇÀç ±âÀÚ sentinel@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö