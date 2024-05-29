µ¿¼½ÄÇ°ÀÌ ¿î¿µÇÏ´Â º¹ÇÕ¹®È°ø°£ ¡®¸Æ½ÉÇÃ·£Æ®¡¯(»çÁø)°¡ ¿ÀÇÂ 6ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Ò´Ù. µ¿¼½ÄÇ°Àº ±×µ¿¾È 112¸¸¸íÀÌ ¸Æ½ÉÇÃ·£Æ®¸¦ ¹æ¹®Çß´Ù°í 28ÀÏ ¹àÇû´Ù. 2018³â 4¿ù ¼¿ï ¿ë»ê±¸ ÇÑ³²µ¿¿¡ ÀÌ °ø°£À» ¿¾ú´Ù. ¸Æ½ÉÇÃ·£Æ®¿¡¼´Â µ¿¼½ÄÇ°ÀÇ Ä¿ÇÇ¸¦ È°¿ëÇÑ ½ÃÁî³Î ¸Þ´º ÀÎ±â°¡ ¸¹´Ù.
¸Æ½É ÈÀÌÆ®°ñµå Ä¿ÇÇ¹Í½º¿Í ´ÞÄÞÇÑ ¾¦Å©¸²ÀÇ Á¶È°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â ¡®ÈÀÌÆ®°ñµå ¾¦ ¶ó¶¼¡¯ÀÇ °æ¿ì °í°´µéÀÇ È£ÀÀ¿¡ ¿ÃÇØ ÀçÃâ½ÃÇß´Ù. 3Ãþ ºê·çÀ× ¶ó¿îÁö¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â ¡®°ø°¨°¢ Ä¿ÇÇ¡¯´Â ÃëÇâ¿¡ ¸Â´Â ½ºÆä¼ÈÆ¼ Ä¿ÇÇ¸¦ ÃßÃµÇØÁØ´Ù. ÀÌ¶§ ÇØ´ç Ä¿ÇÇ¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸í°ú ¾î¿ï¸®´Â ½Ã, À½¾ÇÀ» ÇÔ²² Á¦°øÇÑ´Ù. °ø°¨°¢ Ä¿ÇÇ Àü¿ë ÁÂ¼®¿¡ ¸¶·ÃµÈ Çìµå¼ÂÀ¸·Î À½¾ÇÀ» °¨»óÇÏ¸ç Ä¿ÇÇ¸¦ ¸Àº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ¸Æ½ÉÇÃ·£Æ®´Â ¶Ç ÀÏ¹Ý °í°´À» ´ë»óÀ¸·Î Ä¿ÇÇ Å¬·¡½º¸¦ ¿î¿µÇÑ´Ù. ¸Å¿ù ½ÅÃ»ÀÚ¸¦ ¹Þ¾Æ ÁöÇÏ 2Ãþ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì¿¡¼ Ä¿ÇÇ¿¡ °üÇÑ ±âÃÊ¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ´Â º£ÀÌÁ÷ Å¬·¡½ººÎÅÍ Á÷Á¢ Ä¿ÇÇ¸¦ ºº°í ÃßÃâÇÏ´Â ·Î½ºÆÃ Å¬·¡½º±îÁö Ä¿ÇÇ °ÁÂ¸¦ ¿°í ÀÖ´Ù. Áö³´Þ ÃÊ¿¡´Â ¹Ù¸®½ºÅ¸ Ã¨ÇÇ¾ð ¾öº¸¶÷¾¾¸¦ ÃÊÃ»ÇØ ¿öÅ©¼óÀ» ÁøÇàÇß´Ù.
±è¼ºÈÆ ±âÀÚ hunhun@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö