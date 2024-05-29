À±¼®¿ ´ëÅë·ÉÀÇ °ÅºÎ±Ç Çà»ç·Î ±¹È¸¿¡ ³Ñ¾î¿Â ¡®¼øÁ÷ ÇØº´ Áø»ó ±Ô¸í ¹æÇØ ¹× »ç°ÇÀºÆó µîÀÇ Áø»ó±Ô¸íÀ» À§ÇÑ Æ¯º°°Ë»ç ÀÓ¸í¹ý¡¯(Ã¤ »óº´ Æ¯°Ë¹ý)ÀÌ ÀçÀÇ°á Á¤Á·¼ö 196Ç¥¿¡¼ 17Ç¥ ºÎÁ·ÇÑ Âù¼º 179Ç¥·Î ºÎ°áµÆ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó Áö³ÇØ 9¿ù ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀÌ ´ç·ÐÀ¸·Î ¹ßÀÇÇÑ Ã¤ »óº´ Æ¯°Ë¹ýÀº Æó±âµÆ´Ù. È¤½Ã ÀçÀÇ°á¾ÈÀÌ Åë°úµÉ±î ³ë½ÉÃÊ»çÇÏ¸ç ³»ºÎ Ç¥´Ü¼ÓÀ» ¹ú¿´´ø ±¹¹ÎÀÇÈûÀº ÀÏ´Ü ¼ûÀ» µ¹¸®°Ô µÆ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ³»ºÎ¿¡¼ Âù¼ºÇ¥°¡ ³ª¿Â °Ô ¾ö¿¬ÇÑ Çö½ÇÀÌ°í, ¹ÎÁÖ´çÀº ÀÌ ¹ýÀ» 22´ë ±¹È¸ 1È£ ¹ý¾ÈÀ¸·Î ÃßÁøÇÒ ¹æÄ§ÀÌ¾î¼ ¿©¾ßÀÇ ±ØÇÑ ´ëÄ¡´Â ÇÑµ¿¾È °è¼ÓµÉ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù.
Ã¤ »óº´Àº Áö³ÇØ 7¿ù ¾ÈÀüÀåºñµµ ¾øÀÌ ¼öÇØÇöÀå ¹Î°£ÀÎ ½ÇÁ¾ÀÚ ¼ö»öÀÛ¾÷¿¡ ¹«¸®ÇÏ°Ô ÅõÀÔµÅ ¼øÁ÷Çß´Ù. ¿Ö ÀÌ·± ÀÏÀÌ ÀÏ¾î³µ´ÂÁö Áø»óÀ» ±Ô¸íÇÏ°í Ã¥ÀÓÀÚ¸¦ °¡·Á ¾öÇÏ°Ô Ã³¹úÇÏ´Â °Ç Áö±ØÈ÷ ´ç¿¬ÇÏ´Ù. °Ô´Ù°¡ ÃÊ±â ¼ö»ç¸¦ ¹úÀÎ ÇØº´´ë¼ö»ç´Ü¿¡ ´ëÇÑ ´ëÅë·É½Ç°ú ±¹¹æºÎÀÇ ¿Ü¾Ð ÀÇÈ¤ÀÌ ³ª¿Ô°í, ±× ÀÌÀ¯·Î ¡®À± ´ëÅë·É °Ý³ë¼³¡¯±îÁö Á¦±âµÆÀ¸´Ï »ç°Ç ÀºÆó ¹× Ã¥ÀÓ Ãà¼Ò ¿©ºÎµµ È®½ÇÇÏ°Ô ¹àÇôÁ®¾ß ÇÑ´Ù. °íÀ§°øÁ÷ÀÚ¹üÁË¼ö»çÃ³´Â ´ëÅë·É½Ç°ú ±¹¹æºÎ µîÀÇ ¿Ü¾Ð ÀÇÈ¤À» Ã¶ÀúÈ÷ ÆÄÇìÃÄ ½Å¼ÓÈ÷ °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥ÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
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¾ß´çÀÌ ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ¸ô¾ÆºÙÀÎ Æ¯°Ë¹ýÀÌ Æó±âµÆÀ¸´Ï ÀÌÁ¦ À± ´ëÅë·É°ú ±¹¹ÎÀÇÈûÀÌ ±¹¹ÎÀû ÀÇÈ¤ ÇØ¼Ò¿¡ ¾ÕÀå¼¾ß ÇÑ´Ù. ¹«¾ùº¸´Ù À± ´ëÅë·ÉÀÌ ¡®°Ý³ë¼³¡¯°ú ÀÌÁ¾¼· Àü È£ÁÖ ´ë»ç ÀÓ¸í °úÁ¤¿¡¼ ºÒ°ÅÁø ÀÇÈ¤ µîÀ» ¼³¸íÇÏ´Â °Ô Áß¿äÇÏ´Ù. ÃëÀÓ 2ÁÖ³â ±âÀÚÈ¸°ß ¶§Ã³·³ ¸ðÈ£ÇÑ ´äº¯ ´ë½Å ¸íÈ®ÇÏ°Ô »ç½Ç°ü°è¸¦ ¹àÇô¾ß ÇÑ´Ù. ±¹¹ÎÀÇÈûÀº Ã¤ »óº´ Æ¯°Ë¹ý ÀçÃßÁøÀ» °ø¾ðÇÑ ¹ÎÁÖ´ç°ú ´çÀå ÇùÀÇ¸¦ ½ÃÀÛÇØ¾ß ÇÑ´Ù. À± ´ëÅë·ÉÀº ÀÌÀç¸í ¹ÎÁÖ´ç ´ëÇ¥¿ÍÀÇ È¸´ã¿¡¼ ÀÌÅÂ¿ø Âü»ç Æ¯º°¹ýÀÇ ¹ý¸®Àû ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇß°í, ÀÌÈÄ ¿©¾ß ÇÕÀÇ·Î ¼öÁ¤µÈ ¹ý¾ÈÀÌ ±¹È¸¿¡¼ Åë°úµÆ´Ù. Ã¤ »óº´ Æ¯°Ë¹ýµµ ´Ù¸¦ °Ô ¾ø´Ù. ¾ÈÃ¶¼ö ÀÇ¿ø µîÀÌ ±¹È¸ Ç¥°á¿¡ ¾Õ¼ ÀçÀÇ°á¿¡ Âù¼º ÀÔÀåÀ» ¹àÈù ÀÌÀ¯¸¦ »õ°Üµé¾î¾ß ÇÑ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö