¡°Àú·Â ÀÖ´Â ÇÑÈ­»ý¸í¡¦ LCK ¼­¸Ó ½ÃÁð ¹Ýµå½Ã °á½Â ÁøÃâ¡±

¡®ÇÇ³Ó¡¯ ÇÑ¿ÕÈ£(26)´Â ºÒ¸¸À» Åä·ÎÇß´Ù. ¾ó±¼µµ ¾ßÀ§¾ú´Ù. ±×°¡ ¼Ò¼ÓÇÑ ÇÑÈ»ý¸íe½ºÆ÷Ã÷´Â ±¹³» ¸®±× ¿Àºê ·¹Àüµå e½ºÆ÷Ã÷ ÇÁ·Î ¸®±×(LCK) ½ºÇÁ¸µ ½ÃÁð¿¡ 3À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. 2022¡¤2023³â Á¨ÁöÀÇ 3¿¬ÆÐ(Ö§ø®)¿¡ ÀÏÁ¶ÇÑ µÚ ÇÑÈ»ý¸í¿¡ ÇÕ·ù, ÆÀ¿¡ ¡®¿ì½Â ±â¿î¡¯À» ºÒ¾î³Ö°íÀÚ Çß´ø ±×·Î¼´Â ¾Æ½¬¿òÀ» ÅÐ¾î³»±â ¾î·Á¿î´Â ¼ºÀûÀÌ¾ú´Ù. ÇÑ¿ÕÈ£´Â °æ±âµµ °í¾ç¿¡ ÀÖ´Â ÆÀ ¿¬½À½Ã¼³ Ä·ÇÁ¿ø¿¡¼ ÇÑÂü ±¸½½¶¡À» Èê¸®°í ÀÖ´Ù. Áö³ 24ÀÏ Ä·ÇÁ¿ø¿¡¼ ±¹¹ÎÀÏº¸¿Í ¸¸³ ÇÑ¿ÕÈ£´Â ¡°¼¸Ó ½ÃÁð¿¡´Â ¹Ýµå½Ã °á½Â¿¡ ÁøÃâÇØ ¿ì½Â±îÁö ³ë·Áº¸°Ú´Ù¡±´Â Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.
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¡°½ÃÁð Á¾·á ÈÄ 3ÁÖ°£ ÈÞ°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. Ã¹ÁÖ¿£ ¼÷¼Ò¿¡ ÀÖ¾ú°í, ´ÙÀ½ ÁÖ¿¡´Â ÁöÀÎµé°ú ¿©ÇàÀ» °¡¼ »ý°¢À» Á¤¸®Çß´Ù. ¸¶Áö¸· ÁÖ¿¡´Â Àå¿° ¶§¹®¿¡ ¾Î¾Æ ´©¿ü´Ù. º¸´Â »ç¶÷¸¶´Ù »ìÀÌ ºüÁ³´Ù°í ¸»ÇÑ´Ù. °Ç° °ü¸®¸¦ À§ÇØ ÃÖ±Ù Çï½ºÀå¿¡¼ °³ÀÎ ¿îµ¿ °½ÀÀ» ¹Þ±â ½ÃÀÛÇß´Ù.¡±
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¡°ÃÊ¹Ý Ãâ¹ßÀÌ ´õµ±À¸³ª °á±¹ ÈÄ¹Ý¿¡´Â Á¦ ±Ëµµ¿¡ ¿À¸¥ ½ÃÁðÀÌ¾ú´Ù°í Æò°¡ÇÏ°í ½Í´Ù. ½ÃÁð ÃÊ¹Ý¿¡´Â ÆÀ¿øµé³¢¸® È£ÈíÀÌ ºü¸£°Ô ¸ÂÃçÁöÁö ¾Ê´Â´Ù°í ´À²¼´Âµ¥ ÁßÈÄ¹ÝÀÌ µÇ¸é¼ ¼Óµµ°¡ ³ª±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ¾Ö¸ÅÇÑ ¼ºÀûÀ¸·Î ¸¶¹«¸®ÇÑ °Í °°¾Æ ¾Æ½±´Ù. ³ª´Â ÁØ¿ì½Â±îÁö´Â À¯ÀÇ¹ÌÇÑ ¼ºÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÑ´Ù. 10°³ ÆÀÀÌ Ä¡¸£´Â ¸®±×¿¡¼´Â 3À§°¡ °¡Àå ¾Æ½±´Ù. ¼ºÀûÀ» ¸ø ³Â´Ù°í ÇÏ±âµµ ±×·¸°í, ³Â´Ù°í ÇÏ±âµµ ±×·¸°í¡¦. °³ÀÎÀûÀ¸·Î´Â ºÒ¸¸Á·½º·¯¿î ¼ºÀûÀÌ´Ù.¡±
-T1À» »ó´ë·Î PO 2¶ó¿îµå¿¡¼ 3´ë 0À¸·Î ÀÌ°å´Ù°¡ °á½Â ÁøÃâÀü¿¡¼ ´Ù½Ã ¸¸³ª 1´ë 3À¸·Î Á³´Ù.
¡°¿ì½ÂÀ» Àý´ë ¸ø ÇÒ Á¤µµÀÇ Àü·ÂÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù. °á½Â¿¡ ÁøÃâÇÑ T1¡¤Á¨Áö¿Í 100ÆÇÀ» ºÙÀ¸¸é ¿ì¸®°¡ 30~40ÆÇÀ» ÀÌ±â´Â Á¤µµ´Â µÆ´Ù. °æ±â ´çÀÏ¿¡ ±×µéÀ» »ó´ë·Î 3ÆÇ¸¸ ÀÌ±â¸é µÈ´Ù´Â °Ô ³ªÀÇ Áö·ÐÀÌ´Ù. ¿Ãº½ÀÇ ÇÑÈ»ý¸íÀÌ ±× Á¤µµ Àú·ÂÀº ÀÖ´Â ÆÀÀÌ¾ú´Ù. T1À» ÀÌ°Ü ¼º»çµÈ Á¨ÁöÀü ¿ª½Ã ¿ì¸®°¡ ÇÏ·ç¿¡ 3¹øÀ» ÀÌ±æ ¸¸ÇÑ ³¯ÀÌ¾ú´Ù. 1¼¼Æ®¸¦ ¿ì¿©°îÀý ³¡¿¡ ÀÌ°å´Ù. 2,3¼¼Æ®µµ À¯¸®Çß´Âµ¥ ¿ªÀüÆÐ¸¦ ´çÇß´Ù. ±×¶§ ³ª¿Â ½Ç¼öµéÀ» °íÄ¡Áö ¸øÇØ¼ ´ÙÀ½ T1°úÀÇ Àç´ë°á¿¡¼µµ Á³´Ù. °á±¹ Á¨ÁöÀü¿¡¼ ±âÈ¸¸¦ ÀâÁö ¸øÇÑ ¿©ÆÄ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ´ç½Ã ¾ÆÁÖ µðÅ×ÀÏÇÑ, ÇÁ·Îµé¸¸ ´«Ä¡Ã§ ¼ö ÀÖ´Â ¼öÁØÀÇ ½Ç¼ö°¡ ³ª¿Ô´Ù¸é ±×°Ç ½Ç·Â ºÎÁ·ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ±×·±µ¥ ¿¹¸¦ µé¸é ¿¬½À °æ±â Ã¹ÆÇ¿¡¼ ÁöÀûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù¸é ±×´ÙÀ½ 2,3¹øÂ° ÆÇ¿¡¼´Â ÇÏÁö ¾ÊÀ», °íÄ¡±â ½¬¿î ½Ç¼ö°¡ ´©ÀûµÅ¼ Á³´Ù. ´õ ¾Æ½¬¿òÀÌ ³²´Â´Ù.¡±
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¡°°á½Â ÁøÃâÀÌ ¸ñÇ¥´Ù. ´çÀå ¿ì½ÂÀ» ¸ñÇ¥·Î Àâ´Â °Ç ³Ê¹« ¸·¿¬ÇÏ°Ô ´À²¸Áø´Ù. ÃÖ¼Ò °á½Â ÁøÃâÀ» È®Á¤ÇØ ³õ°í ´ÙÀ½ ¸ñÇ¥·Î ¿ì½ÂÀ» Àâ°í ½Í´Ù. Áö³ º½ ½ÃÁð¿£ ¿ì¸®°¡ ÃÊ¹ÝºÎÅÍ ¿ì½Â Àü·ÂÀº ¾Æ´Ï¾úÁö¸¸ ÈÄ¹ÝÀÌ µÅ¼´Â ÃæºÐÈ÷ ¿ì½Â °¡´ÉÇÑ Àü·ÂÀ¸·Î Æò°¡¹Þ¾Ò´Ù. ±×·± ±â¼¼¸¦ Å¸´Â °Ô Áß¿äÇÏ´Ù.¡±
À±¹Î¼· ±âÀÚ flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö